Animais são encontrados em situação de maus-tratos no quintal de uma casa e homem é preso em Manhuaçu

Cães e porcos foram encontrados em situação de maus-tratos no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu, nesta quarta-feira (26). O caso foi descoberto após denúncia feita à Polícia Militar de Meio Ambiente. O dono dos animais, de 55 anos, foi detido.

Segundo a polícia, os ambientes onde eram mantidos os animais não estavam higienizados, os espaços eram totalmente insalubres com grande acúmulo de fezes e urina. Os animais apresentavam um pouco de magreza e no momento da fiscalização, não tinha alimentos e também não foi visto, pelos militares, vasilha com água limpa e destinada a comida.

Nos dois locais de acordo com a PMMA, foi observado próximo aos cães restos de ossada de boi e de comida (arroz) jogados no chão misturado com lama.

A polícia informou, que os porcos estavam presos em uma área cercada por pallets sem abrigo contra as condições climáticas. Questionado, o suspeito explicou que a hidratação desses animais era feita diretamente no rio Manhuaçu, sem possibilidade de limpeza das fezes, misturando assim com os alimentos e com a terra.

Ainda durante a vistoria dos locais, o homem afirmou para os militares, que não solta os cães e nem caminha com eles, por não ter tempo para isso e que tem os cachorros para que eles possam alertá-lo caso alguém tentasse invadir a casa ou furtar os porcos.

O autor foi preso em flagrante delito pelo crime de maus-tratos e apresentado na delegacia de Polícia Civil para outras providências. Foi ainda confeccionado um auto de infração contra o homem.

Os cães foram encaminhados à um veterinário do município e os porcos destinados a um fiel depositário.

