Animais na pista provocam acidente fatal na MG-329

Alice Silva Temer, 20 anos, foi projetada para fora do carro e faleceu

CARATINGA – Um grave acidente provocado por animais soltos na pista ceifou a vida da jovem Alice Silva Temer de 20 anos.

O acidente aconteceu no final da noite desta quinta-feira (27), na MG-329, próximo à Frical.

De acordo com informações obtidas junto ao Corpo de Bombeiros Militares, um veículo Fiesta, saía da Frical, quando o motorista Anderson Aparecido Ferreira, 46 anos, foi surpreendido por animais na pista, tentou desviar, mas acabou perdendo o controle, e o veículo caiu num pasto às margens da rodovia, com aproximadamente sete metros de altura.

O carro era ocupado por quatro pessoas, e de acordo com o sargento Oliveira duas mulheres foram socorridas pelo Samu, ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora com suspeitas de fraturas. O motorista do carro teve apenas escoriações leves no braço.

Alice, de acordo com o sargento Oliveira, supostamente foi projetada para fora do veículo, que rolou em cima dela.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para isolar a área do acidente e fazer a remoção do corpo.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve na via para o controle do trânsito.

ANIMAIS NA PISTA

O problema dos animais na pista tem sido constantemente discutido na Câmara de vereadores. Inclusive o vereador Mauro César do Nascimento, o “Mauro da Água e Luz”, recentemente esteve no programa “Diário no Legislativo”, e falou de seu projeto para implantar chips nesses animais para descobrir que é o proprietário para que ele seja responsabilizado em casos como desse acidente.