Animais na pista causam mais um acidente

CARATINGA – A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um acidente com animais na pista.

O acidente aconteceu na MG-329, próximo ao trevo de Sapucaia, zona rural de Caratinga.

O motociclista Davi de Souza, 27 anos, contou que transitava de Bom Jesus do Galho para Caratinga, quando se deparou com várias vacas no meio da pista. “Segurei o freio, não estava correndo, se estivesse estaria morto numa hora dessas. Desviei de algumas vacas, mas uma entrou na minha frente, não tive como desviar. E um caminhão que estava vindo na mesma direção que a minha, atingiu outra. Foi um grande susto, por irresponsabilidade de fazendeiros eu poderia ter morrido”, contou Davi.