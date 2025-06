ANEEL define o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Minas Rio

Efeito médio na conta de luz é de 3,61%. Veja como ficam os percentuais por classe de consumo

DA REDAÇÃO – A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) homologou, nesta terça-feira (17), o reajuste tarifário anual da energia para a área de concessão da Energisa Minas Rio. O efeito médio será de 3,61%.

O reajuste passa a valer a partir de 22 de junho. O cálculo segue regra estabelecida no contrato de concessão, como a aplicação planejada e austera dos recursos por parte da Energisa, que tem também a missão de ser vigilante contra qualquer custo que onere o cliente sem necessidade. Isso vai do combate ao furto de energia à avaliação de projetos elétricos corretos.

Para clientes do Grupo B residencial, a tarifa de energia elétrica terá acréscimo de 3,79%. Para o Grupo A, que compreende os consumidores da média e alta tensão, o reajuste médio será de 1,61% em 2025.

Outro aspecto financeiro importante para o consumidor, é que os preços das tarifas estão sendo reajustadas, tanto no ano quanto no acumulado, abaixo dos percentuais medidos no mesmo período pelos dois principais índices econômicos do país. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) foi de 9,29%. Já Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 5,44% nos últimos 12 meses.

Veja abaixo como fica a composição da conta para os consumidores da Energisa Minas Rio, onde fica claro que o valor que fica com a Energisa Minas Rio é a menor parcela da conta, para fazer frente a toda a estrutura operacional, de atendimento aos clientes e de gestão que a empresa disponibiliza para prestar seus bons serviços, atestados pelos próprios clientes.

Investimentos no setor de energia elétrica

A Energisa Minas Rio está realizando um conjunto de obras que vão dar mais robustez ao sistema elétrico da sua área de concessão. Uma delas é a ampliação da subestação Manhuaçu I com a substituição de um transformador de força por um de maior potência, garantindo um fornecimento de energia mais eficiente e com mais disponibilidade a toda região cafeeira.

Dando continuidade às obras, a Energisa vai instalar um novo alimentador na subestação de Miradouro. Esse novo circuito vai ajudar a distribuir melhor a energia, garantindo que ela chegue de forma mais estável e confiável às casas e empresas das regiões de Vieiras e Pedra Dourada. Melhorias que serão concluídas até outubro de 2025.

Para esse ano, a subestação Muriaé III, já em construção, e melhorias na linha de transmissão da subestação Leopoldina 2. Tudo isso vai otimizar a capacidade e a qualidade da tensão nos sistemas de alta tensão. Com isso, toda a área de concessão da Energisa, que atende a mais de 612 mil unidades consumidoras, será beneficiada. Essas ações demonstram o compromisso da distribuidora em oferecer um serviço de alta qualidade e atender às necessidades dos seus clientes.