Seis meses sem Carla Tamires: Família pede Justiça em caso de feminicídio

Na noite desta quarta-feira (16), a família da Carla Tamires do Nascimento Teodoro, se reuniu para pedir justiça.

Carla foi assassinada no dia 28 de novembro do ano passado, no bairro Doutor Eduardo, com um tiro na cabeça, sendo que o suspeito é seu marido, o tatuador Marcos Campos Lucas, que se encontra foragido da justiça.

Andrea do Nascimento, mãe da Carla, disse que sua vida não é a mesma desde o acontecido. “Minha vida mudou completamente, não tenho alegria de antes, não consigo dormir direito, acordo várias vezes na noite, tento viver segundos e minutos da minha vida, com a minha cabeça mais ocupada, para não lembrar dela o tempo todo”, disse Andrea.