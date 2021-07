Andarilho atropelado na BR-116, em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No início da tarde desta segunda-feira (5), um andarilho foi atropelado no KM 551, da BR-116, na serra do Barro Branco, em Santa Bárbara do Leste.

De acordo com o socorrista Erenaldo, do Resgate União, a vítima Elias Silva Santos, 47 anos, foi conduzida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora com fratura do fêmur e várias escoriações pelo corpo. “O solicitante que trabalha na prefeitura de Santa Bárbara, disse que viu quando um carro branco colidiu contra o andarilho, jogando-o a dois metros de altura, e ele ainda sofreu uma forte pancada ao retornar ao chão”, contou Erenaldo.

O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.