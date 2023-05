Ampliado suporte operacional às ações da Defesa Civil na região de Raul Soares

DA REDAÇÃO – A Elera Renováveis, empresa responsável pela operação da Pequena Central Hidrelétrica João Camilo Penna, assinou na última semana um termo de compromisso estabelecendo ações preventivas para o aprimoramento da capacidade de resposta do Município em períodos de chuvas e enchentes.

O termo de compromisso foi construído de forma participativa entre a Elera, entidades públicas e a comunidade ribeirinha, visando a formalização dos compromissos assumidos com a comunidade nas audiências realizadas pela Câmara Municipal de Raul Soares e pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da ALMG. Nesses encontros, a Elera apresentou todas as medidas já tomadas pela empresa e sugeriu uma série de ações adicionais, ratificadas no documento.

Entre as ações que serão implementadas, resultado do comprometimento da Elera com as comunidades e governos locais, estão iniciativas focadas em melhorias da estrutura de resposta da Defesa Civil municipal e no reforço da transparência da gestão operacional do reservatório junto às comunidades ribeirinhas.

Além da Elera Renováveis, assinaram o documento o deputado estadual Adriano Alvarenga (PP), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e os vereadores Leonardo Pereira da Silva e Emerson Ferreira de Souza representando a Câmara de Vereadores de Raul Soares. O termo contou ainda com a anuência formal de representantes da Associação Todos Por Raul Soares e da Prefeitura Municipal de Raul Soares.