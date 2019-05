Centro de equoterapia é inaugurado em Inhapim

INHAPIM – Foi inaugurado em Inhapim na tarde do último sábado (18), o equocentro “Amor em Movimento” sediado no Haras Vertente, Córrego dos Januários, zona rural de Inhapim. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades como o deputado estadual Neilando Pimenta, o prefeito de São Sebastião do Anta, João Vinha; vereadores do município e da região.

O centro de equoterapia reunirá profissionais de diversas áreas em uma atuação multidisciplinar dentro de uma abordagem nas áreas da saúde, educação, equitação e atendimento terapêutico com cavalos para crianças e jovens com deficiência e necessidades especiais.

Inicialmente serão atendidos 30 alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município e 10 pacientes do Caps Infantil após a avaliação médica, mas a expectativa é de que o projeto amplie o atendimento para toda comunidade.

A terapia com cavalos estimula o desenvolvimento da mente e do corpo. Ela serve para auxiliar no tratamento de pessoas com deficiência física ou intelectual, como Síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiências múltiplas, autismo, entre outras.

A coordenadora do equocentro, Mylena Lima, disse estar muito feliz por essa conquista tanto como mãe, pois um filho especial, quanto membro da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). “Hoje se renova uma esperança, quem é mãe de uma pessoa com deficiência sabe disso. Esperança por dias melhores, esperança por evolução, por vitória. Essa equipe que está aqui foi escolhida por Deus, pois a gente está aqui para dar o nosso melhor, enquanto pessoa e enquanto profissional”.

A presidente, idealizadora e fundadora do equocentro Amor em Movimento, Érica Barbosa disse o motivador desse projeto foi seu pai, João Barbosa, pois ele a ensinou a amar os cavalos. “O projeto nasceu do amor que sempre tive pelos cavalos. Durante toda minha infância e adolescência convivi com os cavalos através do meu pai, hoje estou tendo a oportunidade de cultivar o amor pelos cavalos podendo ajudar outras pessoas. O caráter filantrópico do projeto reforça o nome do equocentro que traz como prioridade o Amor em Movimento tendo o dorso do cavalo um meio de melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas com deficiência, renovando a esperança de muitas famílias. Hoje meu sentimento é de gratidão por ter a oportunidade de poder proporcionar essa transformação na vida de muitas pessoas”, disse Érica.

Foi realizado um churrasco beneficente para arrecadar fundos para a instituição. Após o descerramento da placa pelo prefeito Márcio Santos, o “Marcinho”; e a presidente Érica Barbosa, foram feitas apresentações com alguns alunos para apresentar ao público um pouco das atividades que serão realizadas com os praticantes durante as sessões no dia-a-dia.