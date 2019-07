Amor e misericórdia

São duas palavras desafiantes dentro do clima de violência da cultura moderna. O Papa Francisco tem, insistentemente, sugerido a prática concreta do amor e da misericórdia. Sabemos que não é fácil amar e perdoar de verdade. Como amar e perdoar àqueles que maquinam, atacam e criam pavor e vítimas numa comunidade, como tem acontecido em diversas cidades no território brasileiro!

Só tem real expertise para amar e ser misericordioso com o próximo, dentro dos princípios do Evangelho, quem ama a Deus. Não é suficiente apenas a vontade humana se ela está desconectada com a vontade divina, concretizada na Pessoa de Jesus Cristo. É atitude de sabedoria, mas própria para quem consegue superar os critérios do individualismo e de mente fechada para os ensinamentos de Deus.

Temos uma seara de infidelidades ao projeto próprio de vida. Basta ver que muita gente tem perdido o bom senso e agido com critérios desumanos, usando de violência contra o outro e à sociedade, trazendo como consequência o sofrimento alheio. Nem os animais, exceto os predadores por natureza, agem para provocar o mal, a desarmonia e a destruição, principalmente do bem público.

O amor e a misericórdia são fortes possibilidades de afetos e anseios gravados pelo Criador no íntimo do coração das pessoas. É como a lei de uma nação, porque ela é promulgada para harmonizar os conflitos e apaziguar as tensões, possibilitando a convivência entre as pessoas. Mas tudo isso perde seu significado e sua força quando o indivíduo é identificado, por sua conduta, de “mau elemento”.

As páginas dos diversos jornais diários estão surtidas de cenários violentos, geralmente frutos de irresponsabilidade. É muito triste e preocupante conviver com essa realidade, que choca profundamente com a parábola do “bom samaritano” (Lc 10,33). Enquanto uns violentam a vida ou apontam os violentos, outros praticam gestos de fraternidade, de cuidado e de acolhida.

Devemos entender que a misericórdia de Deus é real, que reflete seu amor para com todos, mesmo com a infidelidade das pessoas no cumprimento do mandamento do amor. Misericórdia que tem seu cumprimento na vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O agir cristão deve ter o alvo da misericórdia, principalmente em relação aos abandonados e excluídos da convivência fraterna.

Dom Paulo Mendes Peixoto

Arcebispo de Uberaba.