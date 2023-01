AMM estima perdas de R$ 300 milhões para municípios

Prefeitos enviarão contestação ao Tribunal de Contas da União sobre redução de repasses federais em função de dados do IBGE

DA REDAÇÃO – Prefeitos e procuradores municipais participaram de encontro virtual promovido nesta quinta-feira (5) pela Associação Mineira de Municípios (AMM) quando debateram os impactos no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com a decisão normativa 201/2022 do Tribunal de Contas da União (TCU). O encontro, conduzido pelo presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius Bizarro, reuniu cerca de 200 participantes, entre prefeitos e procuradores das administrações mineiras.

A estimativa populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado no fim do mês de dezembro de 2022, desagradou diversos gestores, já que a diminuição do número de habitantes impacta diretamente no valor dos repasses de verbas aos municípios.

Como o Censo 2022 ainda não foi concluído, foi feita uma projeção de resultado final para ser entregue ao TCU. Com os dados incompletos, o número da população aparece reduzido, o que impacta diretamente no valor a ser encaminhado pelo governo federal aos municípios por meio do fundo.

Na reunião desta quinta-feira, ficou definido que os municípios enviarão contestação ao Tribunal de Contas da União, até o dia 10 de janeiro. A referida decisão do Tribunal não considera a Lei Complementar (LC) 165/2019, que congela perdas de coeficientes do FPM. A alegação dos prefeitos e da AMM é que a contagem populacional divulgada é apenas uma prévia.

Prejuízo

Em Minas Gerais, foram 85 municípios impactados, são quase R$ 300 milhões a menos e individualmente são cerca de R$ 5 milhões, segundo Marcos Vinicius. “E se trata de cota, não interessa se tem 300 mil, 100 ou 5 mil habitantes, a cota é de R$ 5 milhões e para o município que tem 110 mil habitantes, que é o caso de Fabriciano e que no Censo deu 98, R$ 5 milhões faz uma diferença imensa. Imagina para o município que tem 10 mil habitantes perder essa quantia? Representa, às vezes, 10, 15% do orçamento anual”, aponta o prefeito.

Ele acrescenta que os municípios já entraram, com orientação da AMM e CNM, com recurso administrativo sobre o ato normativo do TCU. “Também estamos entrando na Justiça Federal a partir do dia 10, pois estão de recesso”, pontua.

O também presidente da AMM revela que os municípios recebem três parcelas do FPM, nos dias 10, 20 e 30, oriundos do Imposto de Renda e IPI, arrecadado no mês anterior. “A parcela do dia 10 de janeiro é referente ao período de 21 a 30/12 e na primeira parcela não vamos perceber a diferença, mas no dia 20, caso não seja revertida a decisão judicialmente, os municípios já vão ser impactados”, salienta.

O procurador-geral de Timóteo, Fabrício Araújo, pondera que a decisão contraria diametralmente a Lei Complementar 165, que dispõe que a quota do FPM será revisada somente após conclusão de novo Censo pelo IBGE, situação que claramente ainda não ocorreu. “No município de Timóteo, por exemplo, o Censo está apenas 58% concluído. Logo, não pode o TCU adotar números prévios como base para divisão dos recursos municipais. Caso se mantenha essa posição do TCU, Timóteo perderá quase R$ 5 milhões só em 2023. Haverá sim oposição pelo município, tanto administrativamente junto ao próprio TCU, quanto judicialmente, junto à Justiça Federal”, antecipa.

Veja os 85 municípios mineiros que perdem com a variação dos coeficientes do FPM 2022 para 2023

Dois municípios, do total de 85, tiveram uma redução de 0,4 no coeficiente do FPM, o que corresponde a uma perda de cerca de R$ 8,6 milhões para cada cidade. São eles:

1) Chapada do Norte

2) Ubá

Os demais municípios – 83 – vão ter uma redução de 0,2 no coeficiente do FPM, o que corresponde a uma perda de cerca de R$ 4,3 milhões para cada um. São eles:

1) Arceburgo

2) Bambuí

3) Barbacena

4) Bela Vista de Minas

5) Belo Oriente

6) Berilo

7) Bonito de Minas

8) Buenópolis

9) Buritizeiro

10) Cabo Verde

11) Caeté

12) Campos Altos

13) Canápolis

14) Caraí

15) Caratinga

16) Carmo de Minas

17) Cássia

18) Cataguases

19) Chapada Gaúcha

20) Conceição do Rio Verde

21) Coronel Fabriciano

22) Delta

23) Dores de Campos

24) Espinosa

25) Francisco Badaró

26) Francisco Sá

27) Fronteira

28) Grão Mogol

29) Ibiraci

30) Inhapim

31) Ipaba

32) Itabira

33) Itabirinha

34) Itacambi

35) Itajubá

36) Itinga

37) Ituiutaba

38) Jaíba

39) Janaúba

40) Jequitinhonha

41) Joaima

42) Jordana

43) Ladainha

44) Lavras

45) Leopoldina

46) Machado

47) Malacacheta

48) Manhuaçu

49) Matias Cardoso

50) Matozinhos

51) Mercês

52) Minas Novas

53) Mirabela

54) Miradouro

55) Monte Sião

56) Nanuque

57) Ninheira

58) Nova Era

59) Novo Cruzeiro

60) Novo Oriente de Minas

61) Passos

62) Pedro Leopoldo

63) Piranga

64) Pompéu

65) Porteirinha

66) Resplendor

67) Rio Pardo de Minas

68) Santa Bárbara

69) Santa Maria de Itabira

70) Santa Maria do Suaçuí

71) Santa Rita do Sapucaí

72) Santo Antônio do Amparo

73) Santos Dumont

74) São João do Paraíso

75) São Romão

76) São Sebastião do Paraíso

77) Senhora dos Remédios

78) Setubinha

79) Tarumirim

80) Timóteo

81) Três Marias

82) Várzea da Palma

83) Virgem da Lapa

A reportagem do DIÁRIO entrou em contato com as assessorias de comunicação das prefeituras de Caratinga e Inhapim para saber se realmente esses municípios seriam afetados, afinal os nomes constam na listagem divulgada pela AMM, e quais medidas seriam tomadas, mas não obtivemos respostas até o final dessa edição.