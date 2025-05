Amistosos escolares visam preparação para o JEMG

CARATINGA- A Etapa Microrregional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais para os estudantes/atletas de 15 a 17 anos (módulo 2) acontece no município de Ipanema na próxima semana entre os dias 12 a 17 de maio, e as escolas envolvidas na competição tem realizado uma série de amistosos voltados para a preparação para o evento.

No domingo (4) aconteceu em Piedade de Caratinga um amistoso de basquete masculino envolvendo a Escola Estadual Frei Carlos contra a Escola Estadual José Augusto Ferreira de Caratinga. A partida terminou com o placar de 52 a 29 em favor da equipe de Piedade de Caratinga.

Outro amistoso envolvendo a modalidade de handebol feminino que também ocorreu no domingo (4) em Santa Bárbara do Leste envolvendo as equipes da Escola Estadual Monsenhor Rocha contra a Escola Estadual Engenheiro Caldas / Projeto ProHand Caratinga com vitória da equipe de Caratinga por 14 a 13.