AMISTOSO DE BASQUETE

BASCA recebe o Ciclone, de Coronel Fabriciano, neste domingo (17), na quadra da Acic

CARATINGA – O domingo (17) será de bola ao cesto na quadra da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), pois o Basquete Caratinga (BASCA) recebe o Ciclone, de Coronel Fabriciano. Serão duas partidas, às 9h30 acontece o jogo do sub17; às 11h é a vez da disputa entre os amadores.

O BASCA ainda segue embalado pelo desempenho na Copa Fabriciano de Basquetebol Amador, onde ficou com o vice-campeonato. Inclusive nesta competição as duas equipes chegaram a se enfrentar e o BASCA venceu por 63 a 51, “porém antes tínhamos perdido dois amistosos para eles”, frisa o técnico Paulo Avelar.

Conforme o técnico, ao longo deste ano a equipe do BASCA se renovou com a entrada de vários membros novatos. Ele disse que a maioria dos membros do time treina aos domingos, pela manhã, participando de bate-bola no clube Acic. Os atletas Renato, Wendel e Glauter têm organizado esses treinos.

A respeito do amistoso, Paulo Avelar explicar que é na verdade um momento de confraternização para o basquete da região. “É uma maneira de mostrar que o basquete é mais que uma competição. O basquete leva os participantes a se tornarem pessoas melhores”.

A equipe Ciclone é comandada pelo Professor Nilson, um dos nomes do basquete regional. “Teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais o Professor Nilson, sobre o que pensa, as dificuldades enfrentadas e as conquistas dele em Coronel Fabriciano”, enfatizou Paulo Avelar.

“Todos são convidados para acompanhar o amistoso”, finaliza o técnico do BASCA.