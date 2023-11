Amigos do Esplanada organizam Jogo Beneficente

CARATINGA- Um convite a solidariedade aliada ao futebol. No dia 10 de dezembro, a partir das 9h30, o encontro está marcado no Estádio do Carmo para o Jogo Beneficente com organização do Amigos do Esplanada.

A entrada será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas para a Pastoral da Criança e Sociedade São Vicente de Paulo, que destinarão às famílias que mais precisam.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez realizar esse evento. Ano passado foi sucesso e tenho certeza de que esse ano também será. Várias famílias são beneficiadas com as doações de cestas básicas, esse será o ingresso do jogo. Então, convidamos todos os torcedores, os empresários também, que possam contribuir”, destaca o organizador Wallisson Marques.

De acordo com Wallisson Marques, muita animação e homenagens a grandes ídolos do verdão estão previstos. “Serão homenageados craques que passaram pelo Esplanada, sendo Netinho, campeão em 2002, além do troféu Carlinhos Marcelino, que foi campeão em 1982 pelo Esplanada e é um grande ídolo do clube. Nosso intuito é juntar gerações diferentes, esse ano temos três jogadores abaixo de 18 anos, que podem compor o elenco do Esplanada em futuros campeonatos”.

Wallisson reforça que a comunidade sempre se sensibiliza com as ações do Esplanada. “A gente vê o ano todo o Esplanada como uma ação muito grande da torcida, da Força Feminina, da charanga, que sempre está apoiando. O bairro sempre abraça a causa. Então fica o convite a todos, aqui no campo da grota, aguarda vocês, vai ser um grande jogo, com a presença da torcida independente onda verde”.

Doações podem ser realizadas por meio da entrega das cestas básicas no estádio ou através do PIX 33999184193. Mais informações, falar com Wallisson pelo WhatsApp (33) 99918-4193.