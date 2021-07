América Vôlei retoma atividades e recebe atleta japonês para intercâmbio

CARATINGA– O Projeto América Vôlei retomou suas atividades nesta quarta-feira (7) e recebeu um atleta japonês para intercâmbio. Vinícius Kenzo Higa, o Vini, 12 anos, morava com a tia Cristina Yamamoto em Suzano/SP, que decidiu vir para Caratinga, a convite do técnico Gilson Bispo.

Gilson destaca que o retorno das aulas somado a esta nova experiência cultural será de grande valia para os atletas. “Está sendo um privilégio, primeiro uma graça de Deus voltar o voleibol depois de um ano e seis meses parados. Conseguimos retomar com as crianças, respeitando o protocolo e repatriar o Vini, que veio do Japão para o Brasil, trabalhou comigo um ano em Suzano e por estar tudo para lá, a colônia pediu que ele viesse ficar no intercâmbio conosco aqui de um mês, que ele também estaria de férias escolares lá. Ele estuda numa escola que é 90% japonês também e trouxemos ele. Está sendo uma honra receber essa criança aqui, que já é quase um adulto tecnicamente, ele é bem habilidoso, tem as técnicas bem apuradas, porque o japonês tem isso. E trazendo ele aqui é uma forma de mostrar a disciplina para os demais, eles vão sentir a linha de disciplina, a forma de conduzir, até de se aproximar”.

O técnico acredita que a convivência com Vini proporcionará conhecimento e mais disciplina aos atletas que fazem parte do América Vôlei. “Tem muito a agregar, quando você trabalha com oriental percebe que é muito respeitador. Se eu sair aqui e deixar esse grupo trabalhando e falar o que tem que ser feito ele vai seguir, os outros com o passar do tempo perde o foco, para de fazer, brinca, diverte, ele mantém o foco. Isso vai trazer para equipe uma outra linha de trabalho, responsabilidade, forma de ver diferente o voleibol”.

Com a retomada das atividades, a preparação para as competições do segundo semestre de 2021. “Estamos numa expectativa muito grande, a nova administração do clube tem dado todo apoio na pessoa do presidente. Estamos com uma perspectiva de jogar o estadual sub-16 e sub-15, além do sub-19 e sub-21, uma equipe que está sendo montada até para jogar a Super Liga C. Temos uma Copa agora dia 7 de setembro, em Porto Seguro e logo em seguida virão as outras”.

Cristina Yamamoto, tia de Vini, também conversou com a reportagem e destacou que decidiu vir para Caratinga como forma de seguir incentivando o garoto na prática do esporte. “Lá está tudo fechado, devido à pandemia, os ginásios, as arenas e ele estava parado há mais de um ano. Sempre conversando com o Gilson, veio essa chance de vir treinar com ele, porque aqui já retomou os treinos e aproveitar as férias, fazer esse intercâmbio”.

Esta é a primeira vez que tia e sobrinho viajam para Minas Gerais. “Aqui é uma cidade tranquila, porque moramos em São Paulo, a agitação é muito grande. Estamos gostando muito daqui. No início ficamos meio receosos devido à pandemia, mas, acabamos resolvendo vir como estava mais calmo. O vôlei é a paixão dele, lá na cidade todo mundo sabe que por mais que ele faça basquete, handebol, outras modalidades, a paixão é o vôlei”.

Vini deu uma pausa nos treinos para falar sobre a animação de voltar a treinar e da oportunidade em Caratinga. Bastante focado, o pequeno de poucas palavras, mas, resumiu como

“Fiquei com muita saudade do vôlei, então quis logo vir para Caratinga. Eu não conhecia Minas, mas, estou gostando bastante, é diferente. Meu sonho é jogar na seleção brasileiro e acho que aqui vou crescer como jogador. Me inspiro no Giba”.