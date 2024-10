América é campeão da Copa Praça de Futsal em Governador Valadares

DA REDAÇÃO- Entre os dias 25 e 27 de outubro aconteceu na Praça de Esportes de Governador Valadares, a competição de futsal “Copa Praça”. O evento reuniu equipes dos municípios de Governador Valadares, Caratinga, Resplendor, Timóteo, Frei Inocêncio e Conselheiro Pena com disputadas nas categorias sub 15, sub 17 e sub 21 masculino.

A equipe do América Futebol Clube de Caratinga participou nas categorias sub 15 e sub 17 sagrando-se campeão na categoria sub 17. Comandados pelo técnico Marcus Vinícius de Souza, a delegação contou com a participação de 22 atletas com destaque para os atletas Rodrigo Jorge, eleito o melhor goleiro da competição, Luiz Otávio – artilheiro da competição e Creiler Junior – Jogador Destaque.

“Acredito que a participação do Clube América em competições fora de nosso município é de grande importância, levando em consideração a grandeza e tradição do clube no cenário regional” ressalta o técnico Marcus Vinícius. A iniciativa é da Associação Valadarense de Voleibol e Desporto e Secretaria Municipal de Cultura Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares (SMCELT).