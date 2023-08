América de Santa Efigênia é bicampeão da Copa Distrital

CARATINGA- Neste domingo (30/7) aconteceu a final da 38ª edição da Copa Distrital de Caratinga no Estádio Doutor Maninho (Clube Caratinga). Um grande público compareceu para prestigiar a final entre as equipes do América de Santa Efigênia e Força Jovem de Santa Luzia.

O América de Santa Efigênia, atual campeão da Copa Distrital, defendia o título e a invencibilidade na competição e contou para a partida final com a força dos jogadores mais jovens do elenco, já que alguns dos veteranos e principais jogadores estavam suspensos para a partida final, igualando assim a equipe do Força Jovem de Santa Luzia que durante toda a competição contou com um elenco jovial, cheio de energia e talento.

A final foi bastante disputada, sendo definida no início do segundo tempo com o gol do artilheiro da competição Juliano Alves dos Santos do América de Santa Efigênia que definiu a vitória por 1 a 0 para a equipe de Santa Efigênia, que sagrou tetracampeã da Copa Distrital (2005, 2006, 2022 e 2023), com o segundo bicampeonato consecutivo.

Além dos atletas, comissão técnica e diretoria do campeão América de Santa Efigênia e do vice-campeão Força Jovem de Santa Luzia, foram premiados os destaques da competição: Artilheiro – Juliano Alves dos Santos (América de Santa Efigênia), Goleiro Destaque – Hudson André de Paula Rosa (América de Santa Efigênia), Melhor Técnico – Dedeu (América de Santa Efigênia) e Atleta Revelação – Guilherme (Força Jovem de Santa Luzia).

Além disso, foi eleita a seleção da 38ª Copa Distrital de Caratinga com os seguintes atletas que foram premiados: Goleiro – Hudson (América de Santa Efigênia); Lateral Direito – Diogo Victor (Força Jovem Santa Luzia); Lateral Esquerdo – Lucas Santos (América Santa Efigênia); Zagueiro – Daniel da Silva (América de Santa Efigênia); Zagueiro – Weverton Eliaquim (Força Jovem de Santa Luzia); Volante – Alessandro Botelho (Patrocínio); Meia Esquerda – Juan Pablo (América de Santa Efigênia); Meia Direita – Willian Coronel (Patrocínio); Ponta Direita – Marlon de Oliveira (Patrocínio); Ponta Esquerda – Riquelme (União Santo Antônio); Centro Avante – João Pedro Sobrinho (América de Santa Efigênia).

Além do título, a equipe do América de Santa Efigênia conquistou a vaga para a disputa da Supercopa Caratinga, jogo festivo que reunirá o vencedor da Copa Distrital e o vencedor da Copa de Bairros – Isocred Futebol Clube. A data do confronto ainda será definida em reunião com os representantes dos clubes.

Segundo José Antônio, um dos principais responsáveis pela organização da Copa Distrital, essa foi uma das edições mais tranquilas já realizadas com um bom nível técnico de disputa. “Muito foi se falado sobre o baixo número de times participantes. Eu acredito que isso se aconteça devido a diversos fatores, como alto custo para equipes que em sua maioria opta por pagar jogadores, a falta de renovação do futebol amador em Caratinga e região e a falta de organização dos clubes. Nós do setor de esportes da Prefeitura, criamos um calendário anual para o futebol totalmente gratuito, sem nenhum custo para as equipes, porém, nos oportunizamos a realização de competições para as equipes, e depende da organização delas para participar ativamente e ampliar sua participação. Se continuarmos renovando os atletas, acredito que mais equipes terão a oportunidade de participar em futuras edições”.

Para o segundo semestre, além da realização da Supercopa, também acontecerá o Campeonato Caratinguense de Futebol que reunirá oito equipes da cidade – os 4 melhores da Copa Distrital e os 4 melhores da Copa de Bairros: América de Santa Efigênia, Força Jovem de Santa Luzia, Patrocínio, União Santo Antônio, Isocred, Atlético do Salatiel, Opção Futebol Clube e Santiago Futebol Clube.