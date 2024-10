Ambulância da Prefeitura de Caratinga se envolve em acidente na BR-381

No final da tarde desta quarta-feira (9), por volta das 17h15, uma ambulância da Prefeitura de Caratinga se envolveu em um acidente no KM 352 da BR-381, em João Monlevade. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista molhada devido à chuva fez com que o motorista perdesse o controle do veículo, que saiu da rodovia e colidiu com um barranco.

Dentro da ambulância, uma paciente de 65 anos, que estava sendo transportada de Belo Horizonte para Caratinga, sofreu uma lesão na cabeça. O ferimento ocorreu quando o cilindro de oxigênio, presente no veículo, se soltou e atingiu a vítima. A equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) foi acionada para o atendimento e rapidamente encaminhou a paciente para o Hospital Margarida.

O motorista da ambulância e o marido da vítima, um homem de 66 anos, que também estava no veículo, não sofreram ferimentos.