Amante de Yuri tentou vender informações por R$ 30 mil, diz Iza

Cantora terminou com jogador através de um vídeo publicado em seu perfil do Instagram

A cantora Iza surpreendeu os internautas, na noite desta quarta-feira (10), com o anúncio do término da relação com Yuri Lima. De acordo com a cantora, a mulher com quem o jogador a traiu tentou vender prints e fotos que comprovavam a traição para veículos de imprensa por R$ 30 mil.

“Vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Ele mantinha conversas com ela, em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. Ele próprio já deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não, está. Eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto, a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil”, contou.

O vídeo foi postado nas redes da cantora enquanto o jogador estava em uma partida entre o Mirassol, seu time, e o Grêmio Prudente.

Segundo Iza, os prints das conversas chegaram até ela através de um desses veículos que receberam a proposta. O colunista Léo Dias revelou ter recebido um dossiê com uma série de provas de conversas, videochamadas, trocas de nudes e áudios com conteúdo sexual na manhã desta quarta-feira. A cantora agradeceu ao jornalista em seguida.

Leo Dias afirmou ainda ter entrado em contato com o jogador, mas não recebeu respostas. “Yuri não demonstrou qualquer interesse em resolver a situação, apesar de ter visualizado as mensagens enviadas por Leo Dias, o jogador preferiu nem sequer se defender ou evitar a publicação, dando como resposta absoluto silêncio”, disse.

Iza enfatizou que não pretende mais falar publicamente sobre o assunto.

“É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida, mas queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também, lamentavelmente, para a família dele. Eu peço desculpas a dona Magna e seu Edson, que também estão sendo pegos de surpresa, não queria que fosse assim”, lamentou a cantora.

Fonte: Jornal Correio