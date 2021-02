‘Amanhã Vai Ser Pior – O Brasil Segundo os Galãs Feios’

Helder Maldonado fala com exclusividade ao DIÁRIO. O jornalista descreve o crescimento do projeto e detalha o livro que acaba de ser lançado

Por José Horta

DA REDAÇÃO – Ao assistir aos vídeos dos Galãs Feios, dupla formada por Helder Maldonado e Marco Bezzi, no YouTube, me lembro de um texto do Fábio Bianchini para a Revista Bizz, edição 191, junho de 2001. Esse texto, intitulado ‘Romantismo ao Vivo’, fala de três shows do Teenage Fanclub e das emoções que o jornalista teve ao assisti-los. Logo depois, Alexandre Petillo, na edição 4 da Revista Zero, quando ele entrevistou Ryan Adams, lembrou-se da introdução matadora feita por Bianchini: “Quem quiser descrever os anos 90 vai ser obrigado a mencionar a ironia. Não aquela ironia fina e inteligente que apreciamos, mas a nefasta, de liquidação, acessível a qualquer pobre de espírito armado de sorriso desdenhoso e má-fé. Dizer uma coisa dizendo que quer dizer outra e falar sem qualquer compromisso com o que disse. Aí, prestar atenção em sentimentos passou a ser brega, defender convicções políticas passou a ser panfletário e retrógrado, acreditar em amizade passou a ser babaca e respeitar o próximo passou a ser coisa de otário. “Romântico”, vejam só, passou a ser pejorativo”. E que os Galãs Feios têm a ver com isso? Eles têm todas as qualidades descritas: prestam atenção nos sentimentos, têm convicções políticas, respeitam o ser humano e, digamos, são até românticos.

Mas refletindo sobre o texto de Fábio Bianchini, se nos anos 90 as coisas eram daquele jeito, hoje ficaram muito piores, principalmente se você tem pensamentos diferentes dos que estão aí estabelecidos. Para uma grande parcela da sociedade, pensamentos destoantes passaram a ser coisas ‘daqueles que não amam o verde e amarelo’. O termo é antigo, e muitas vezes usado de forma pejorativa, mas não tem como fugir, a dupla tornou-se ‘porta-voz’ dos descontentes com o governo Jair Bolsonaro, nem por isso os Galãs Feios deixam de criticar de forma objetiva a esquerda, como na recente live ‘Esquerda pode escorregar no leite condensado’, que inclusive foi muito elogiada pelo youtuber progressista Clayson no vídeo ‘Galãs Feios têm razão’.

As ideias de Helder Maldonado e Marco Bezzi podem ser conferidas no livro ‘Amanhã Vai Ser Pior – O Brasil Segundo os Galãs Feios’, lançado pela Kotter Editorial. Conforme apresentação no site da editora, “todo o deboche, e toda a acuidade, dos Galãs Feios, agora por escrito. Helder Maldonado e Marco Bezzi, e vice-versa, são jornalistas de formação. Neste livro desfilam textos que, sem perder o humor jamais, mostram o quanto de trabalho de pesquisa e de interpretação inteligente dos fatos fazem a dupla chegar onde tem chegado”.

Aquele projeto que começou quando o Helder Maldonado viu uma imagem de Felipe Simas e a palavra galã no mesmo quadrado tomou corpo e hoje trata mais de temas políticos. Eles ainda abordam a cultura pop, mas contudo o tempo os fez endurecer, mas sem jamais perder o senso de humor, a fina ironia e a ética.

A ENTREVISTA

Helder Maldonado conversou com o DIÁRIO. Ele falou sobre a dimensão que o projeto tomou, tratou de política e revelou, em sua análise, o que pode piorar amanhã.

Vocês esperavam que o projeto Galãs Feios tomasse toda essa dimensão?

Jamais. O começo do projeto era totalmente despretensioso. Apenas um hobby para criar memes, questionar algumas unanimidades e fazer críticas sobre algumas temas sócio-políticos. Mas rapidamente a página cresceu e o Bezzi entrou na jogada para dar um apoio financeiro e fazer uma expansão em outras mídias, como o YouTube.

Inicialmente focavam mais na cultura pop, o que fez com que o projeto passasse a ter uma conotação mais política?

Quando trabalhávamos em redação, em editoria de cultura, o pessoal da política brincava com a gente: “Pô, como vocês conseguem escrever sobre Gusttavo Lima, Geisy Arruda e BBB?”. Só, que com o tempo, do mesmo jeito que a cultura se politizou, a política virou um grande reality show da pior qualidade, com direito a todo tipo de baixaria e exposição. Foi quando percebemos que dava para fazer um cruzamento entre os temas, abordando política com aquela nossa pegada de VJ da MTV e uma pitadinha de Sonia Abrão e Nelson Rubens.

Interessante notar que muitos jovens passaram a falar de política após assistirem vídeos de vocês. Por que a política ficou muito tempo fora da pauta de determinados grupos e como é essa responsabilidade de levar esse tipo de informação?

É inegável que quando você passa por 14 anos com um mesmo projeto de poder num país com um desempenho razoavelmente satisfatório, apesar dos escândalos, isso gera uma acomodação no eleitor. Mas ao mesmo tempo, também é inegável que nessa mesma fase muitas pautas políticas viraram realidade na nossa vida, como o feminismo, que é quase natural para várias adolescentes de classe média, o que não era dessa forma antes dos anos 2000. E, como eu disse acima, essa espetacularização do tema transformou o assunto em algo mais atraente também, seja pelo lado ruim ou bom. E os canais que conseguem entregar conteúdos de fácil consumo, mas com informações e análises que vão além do que é apresentado nas mídias mais tradicionais, acabam sendo bem sucedidos no momento.

Vocês são notórios por tratar assuntos da política com doses de humor e fina ironia. Mas também é nítido que existe apuração dos fatos e ética. Como é fazer essa conciliação?

Somos jornalistas e a apuração é algo inerente à nossa profissão. Por isso tentamos sempre ter um cuidado extremo com essa parte. Já a parte do humor, no meu caso, sempre foi meio natural mesmo quando eu era só repórter, porque tive uma escola de leitura que inclui Veríssimo, Millor, Bukowski, Stanislaw Ponte Preta, David Sedaris, Woody Allen, Mario Prata, Al Franken. Todos esses cronitas e articulistas sempre souberam aproximar a política, costumes e humor. Não que eu esteja no nível deles, mas com certeza são meus heróis e influências.

Galãs Feios é alinhado com a esquerda. Está difícil ter esse nível de pensamento atualmente no Brasil?

Difícil não é. Muitas pessoas no Brasil só desejam mesmo que a política ofereça para eles, ao menos, o que propõe a social democracia, que é a ideologia que rege todos os partidos por aqui, mesmo aqueles com comunismo ou socialismo na sigla. O problema é que as pessoas simplesmente não foram educadas para entender que o voto delas em determinados políticos muitas vezes não vai garantir o básico de direitos trabalhistas e sociais, e isso é fruto de um projeto de país também, que aliena o povo desde a educação mais básica para que a gente se contente em ser apenas mão de obra mal remunerada e não queira nada além disso. Por outro lado, passamos por um momento de desgaste dos partidos de esquerda, seja pelos próprios erros, seja pela demonização via fake news de zap zap. Acredito que é um momento de transição, de transformação, que vai enterrar o que não serve mais nesse campo e fazer ressurgir novidades. Não vais ser fácil e nem rápido, mas vai acontecer, como historicamente sempre acontece.

Em relação à internet, às redes sociais, o que mais incomoda vocês, fake news ou a distorção da verdade?

Distorção da verdade é subjetivo. Às vezes é apenas uma abordagem de determinado assunto analisado pela visão de uma outra ideologia e isso é parte do jogo. Agora, mentira não tem como relativizar, principalmente quando é criada para destruir reputações e colocar a vida dos cidadãos em risco. Isso precisa ser melhor entendido e combatido pelas instituições.

Ainda sobre a internet, a direita soube usá-la melhor do que a esquerda para divulgar seus propósitos? A esquerda ainda não aprendeu a ‘militância digital’?

Soube usar de forma organizada melhor que a esquerda. Se fosse apenas para chegar à vitória, mas de forma relativamente ética (dentro do que é possível na política), estaria tudo certo. O problema é que disseminou mentiras em nível global que serão difíceis de reverter no curto prazo. Por outro lado, a esquerda tem dificuldades não com o uso da internet, mas com a capacidade de conseguir dialogar suas ideias de uma forma mais simples. Porque a direita também se vale bastante das redes de afetos e medos que reúne o senso comum e taí um dos segredos da vitória deles.

Agora vocês estão lançando o livro ‘Amanhã Vai Ser Pior – O Brasil Segundo os Galãs Feios’. Essa obra é um alerta ou um desabafo?

Um desabafo e um alerta. Desabafo porque reúne alguns temas importantes para entender o Brasil dos últimos quatro ou cinco anos, principalmente. Alerta porque não vai ser rápido e nem fácil a recuperação do país. Mas falamos isso porque a gente não gosta de criar falsas expectativas no público. Veja: vários canais, desde 2019, soltaram vídeos com previsões de que Bolsonaro ia cair, que ia ser preso, que a esquerda ia vencer não sei em qual lugar. Isso não vai rolar. Não agora. Internamente, todos os partidos do campo democrático, seja à direita ou à esquerda, estão desgastados e envelhecidos. Internamente também, vai ter que rolar muita conversa para saber o que eles mesmo farão para sair desse estado inercial, se é que sairão.

Falando sobre o amanhã, o que poderia ser pior politicamente em 2022?

Politicamente, o temor é sobre a possibilidade de um golpe. Apesar de improvável, não pode ser simplesmente descartado. Já na área da saúde, o medo é que novas variantes do coronavírus piorem a nossa situação, que está longe de ser confortável. Além disso, o aumento da pobreza e da precarização também está no horizonte. Vamos ter que superar tudo isso. E é bom estar preparado para o pior sempre, pois ao menos, se acontecer o melhor, você não é frustrado e sim positivamente surpreendido.