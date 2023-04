Amanda é a vencedora do Big Brother Brasil 2023

Amanda é a grande vencedora do BBB 23! Depois de uma Final com emoção, surpresas e muita música, quem levou o maior prêmio já pago pelo Big Brother Brasil, no valor de R$ 2.880.000, foi a médica de Campo Largo do Paraná.

“O que faz ganhar é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para o seu lado, transformar essas pessoas em fãs capazes de lutar por você. É fazer a pessoa abrir o aplicativo e votar por você… E como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma… É a personalidade, é o jeito, são as atitudes… É algo quase mágico. É isso, você se conectou com as pessoas de maneira especial (…)”.

Você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda”.

Tadeu anuncia que Amanda é a grande campeã da temporada, com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar, com 16,96%, e Bruna Griphao, 14,14%.