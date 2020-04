Amac começa a venda de rifas de duas camisas do Flamengo

As camisas estão autografadas pelo eterno ícone rubro-negro Zico

CARATINGA – A Amac (Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga) continua precisando de ajuda financeira, e para isso já começa a venda de rifas de duas camisas do Flamengo, que tem por principal objetivo arrecadação de verba para a reforma da quadra.

O voluntário Carlos Teixeira de Siqueira, o “Carlinho”, contou que conseguiu as camisas autografadas pelo eterno ícone flamenguista Zico, por ser sócio torcedor do clube rubro-negro. “Através de um contato consegui o telefone do Zico, mandei mensagens sem expectativas, mas ele respondeu, foi então que falei da instituição e da necessidade da reforma da quadra. A primeira coisa que ele fez foi enviar materiais esportivos, como bolas e três jogos de colete do clube de adolescentes que ele tem; depois enviou duas camisas para rifar”, contou Carlinho.

O ‘Galinho de Quintino’ enviou uma camisa retrô modelo 1981 e outra do “Jogo das Estrelas”, que Zico participou no final do ano passado. As duas estão autografadas.

As rifas foram feitas com ajuda de empresários e o valor é de R$ 5,00. Os locais de vendas serão divulgados no instagran da instituição @amaccaratinga, e por alguns voluntários. Todas as rifas são carimbadas e assinadas para evitar fraude. “A rifa é especificamente para reforma da quadra. Temos um projeto que abrange crianças do lar e da comunidade. Temos a escolinha de futebol, mas o estado da quadra está crítico e as crianças sempre se machucam”, explicou o voluntário.

O sorteio da rifa será no dia 12 de outubro através das redes sociais da Amac.

Carlinho explica que as pessoas podem ajudar também com materiais de construção, pois o valor das rifas não será suficiente para toda a obra. “Espero que todos ajudem, são crianças carentes, e trabalhamos com elas para evitar que futuramente sigam caminhos errados”, concluiu.

AJUDA FINANCEIRA

O novo presidente da Amac, Júlio César Ribeiro Alves, disse que a instituição no momento precisa também de ajuda financeira para pagamento de despesas como folha de funcionários, impostos e medicamentos para as crianças. “A instituição sobrevive de doações, recebe recursos da prefeitura e do estado, porém não é o suficiente para a demanda que temos”, disse o presidente.

Júlio ressaltou que a Amac tem uma campanha de apadrinhamento, onde as pessoas podem contribuir com valores a partir de R$ 10,00. “O valor doado é a partir de R$ 10,00 porque são feitos boletos e tem as tarifas, e a instituição não tem como pagar um mensageiro para buscar as doações”, explicou o presidente.

Para ajudar a Amac basta entrar em conato pelo telefone (33) 3329-8085 ou pelo instagram @amaccaratinga.