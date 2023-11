Alunos são homenageados com Mérito Estudantil em Caratinga

CARATINGA – Na última semana, aconteceu no Ginásio do Centro Universitário de Caratinga, uma sessão solene com a entrega de diplomas e medalhas de Mérito Estudantil para alunos das redes pública e privada de ensino.

A homenagem é uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Caratinga e contou com a presença de familiares, professores e diretores de escolas. Ao todo 92 estudantes receberam a honra, cinco deles são alunos da Escola Professor Jairo Grossi: Ana Flávia D’Castro Breder, Arthur Chaves Spínola Barbosa, Bryan Henrique Viana de Oliveira, Henrique Soares Faiçal Ribeiro e Laura Ferreira Carvalho. “A homenagem é a coroação de um trabalho que desenvolvemos na escola durante todos os anos ao longo da vida estudantil dos nossos alunos. É motivo de muito orgulho, para todos nós, aplaudi-los sendo reconhecidos”, diz a Márcia Rodrigues que é professora da EPJG.

O Mérito Estudantil é uma valorização dos alunos através de uma Lei Municipal implantada há mais de 20 anos. A participação das escolas acontece por meio da produção de literária. Neste ano, o tema para que os alunos fizessem uma redação ou um poema foi “Paz, o caminho para um mundo melhor”.