Alunos do UNEC fazem pesquisa sobre higiene em açougues de Caratinga

Resultados foram comentados durante apresentação no IV Circuito de Pesquisa e Gastronomia

CARATINGA – O IV Circuito de Pesquisa e Gastronomia movimentou a Unidade II do Unec na última quarta-feira, (05). Estudantes do curso de Nutrição iniciaram as apresentações do Trabalho Interdisciplinar Supervisionado que neste ano tem o tema “Segurança Alimentar e Nutricional nos diferentes campos de atuação de nutricionistas”.

Segundo a professora Brunela Demoner Laignier, coordenadora do curso de Nutrição do Unec, “o objetivo deste trabalho é despertar nos acadêmicos habilidades para que eles possam estar preparados para o mercado de trabalho, atuando nas diversas áreas de atuação do nutricionista, desde as unidades de alimentação e nutrição até a nutrição clínica”.

Um dos trabalhos propostos pelos professores foi o desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) específicos para as unidades de alimentação e nutrição selecionados para a realização dos trabalhos. É importante que os profissionais de nutrição e os estabelecimentos que manipulam alimentos estejam familiarizados com os procedimentos padrão.

Por causa do estilo de vida e trabalho, muitas pessoas precisam se alimentar fora de casa em restaurantes, e a nutricionista e professora Andreza Epifânio alerta que “é importantíssimo a gente ter um POP, manual de boas práticas, treinamento de funcionários para não ter vínculo de doenças transmitidas por alimentos. Uma vez que temos técnicas de higienização de alimentos que são simples, e que nossos alunos estão abordando com muita procedência”, e podem garantir a qualidade dos alimentos e minimizar as chances de contaminação.

E o assunto não ficou apenas no Campo da universidade. Um dos grupos colheu amostras em utensílios de açougues para verificar se os POPs eram seguidos ou se havia contaminação por bactérias e fungos. A escolha por esse segmento se justificou por ser um estabelecimento que a maioria das pessoas costuma realizar suas compras para o consumo em casa, enquanto hospitais e restaurantes que também poderiam ser unidades pesquisadas são ambientes que têm uma abrangência um pouco menor.

Os alunos foram até açougues de Caratinga, conversaram com donos e funcionários sobre procedimentos de higiene e esterilização dos equipamentos e utensílios, em seguida colheram amostras para analisarem em laboratórios se havia presença de fungos e bactérias.

Como explica Jonathan Quintão, aluno do 3º período envolvido na pesquisa, o resultado não foi muito bom. “A gente tem amostras que indicam muita contaminação, mesmo nos equipamentos limpos e esterilizados, segundo os funcionários. Mesmo aí a gente encontrou bactérias e fungos. Por isso, a gente sempre precisa fazer o bom cozimento e o manejo correto dos alimentos”, conta o estudante.

O comprometimento dos alunos no desenvolvimento dos trabalhos propostos era visível, contagiou todo o ambiente, e trouxe resultados bem interessantes. O futuro nutricionista compartilha que “esse trabalho me abriu os olhos porque eu não imaginava que a gente poderia encontrar tanta coisa, mesmo em ambiente visivelmente limpo. Realmente foi bom para a gente [do grupo] e vai ser bom poder mostrar isso para as pessoas”.

Os alunos farão novas visitas aos estabelecimentos que participaram da pesquisa para dar um feedback sobre os resultados obtidos e todos os açougues receberão uma cópia dos POPs que foram produzidos. O intuito dessa aproximação entre universidade e os estabelecimentos que comercializa ou manipulam alimentos é promover mudanças em procedimentos inadequados e melhoria dos produtos oferecidos aos consumidores.