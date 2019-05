Alunos do Curso Sequencial em Medicina do UNEC recebem diploma

CARATINGA – Muitos estudantes brasileiros concretizam o sonho de fazer um curso de Medicina em outros países, mas para exercer a profissão no Brasil, é necessário fazer uma equiparação entre os diplomas. O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) é uma das instituições que habilita esses alunos a complementar sua formação e a fazer o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida), prova exigida pelo Ministério da Educação. Na última sexta-feira (24), mais uma turma concluiu uma nova etapa nessa caminhada.

O professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC, esteve presente na solenidade de encerramento do Curso Sequencial em Medicina. Ele observou que a adaptação às diferenças culturais e de linguagem em outros países foi mais um dos inúmeros obstáculos pelos quais esses estudantes passam. “Eles enfrentaram isso por vários anos e vieram concluir suas jornadas aqui, o que para nós é motivo de muita honra. Sabemos que cada um tem uma história para contar e o nosso papel é fazê-los mais felizes. Com o trabalho que a instituição tem desenvolvido através do CASU – Hospital Irmã Denise, temos formado alunos mais humanizados. Eu tenho certeza de que eles vão levar muita coisa boa para onde forem em busca de um trabalho”, comentou.

A coordenadora do Curso Sequencial de Medicina do UNEC, Helena Facury, reafirmou o papel da instituição na formação dos profissionais. “A formação médica é orientada por um tripé constituído pelas competências técnica, ética e humana. A competência técnica é alcançada por meio dos estudos e cursos de especialização. A ética e a humana são aplicadas no tratamento responsável do paciente: faça com o outro aquilo que gostaria que fizessem com você”.

Edson Azevedo fez a graduação no Paraguai e estava agradecido pela oportunidade de concluir os estudos, podendo exercer a profissão que sempre desejou. “A nossa jornada é longa, cansativa, longe da família. Eu sou do Mato Grosso do Sul e fiquei a dois mil quilômetros de distância da minha esposa e dos meus filhos, mas no fim vale a pena”, explicou o formando.

Emocionada, a formanda Marcela Guimarães Marques contou um pouco da sua história e das etapas desde o curso na Bolívia até a complementação em Caratinga. “Medicina sempre foi um sonho para mim. Durante o curso, me encantei com a possibilidade de seguir a pediatria e é isso que desejo fazer no futuro”, comentou.