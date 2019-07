Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum produzem concreto colorido e atestam sua resistência

CARATINGA – Os alunos do 5º período de Arquitetura e Urbanismo se reuniram no dia 22 de abril na quadra da Doctum, onde deram início a um processo de produção de concreto colorido. O trabalho teve como objetivo produzir e avaliar a resistência do produto na busca por conhecimento prático no manuseio do concreto e vivências em práticas laboratoriais importantes para a formação do arquiteto. Em uma saudável competição, os alunos se dividiram em dois grupos que além de produzir o concreto colorido deveriam atestar sua resistência à compressão, vencendo o grupo com o melhor resultado.

A produção do concreto aconteceu em três etapas, sendo que na primeira os alunos produziram o material e acrescentaram pigmentação: O concreto foi preparado igualmente para todos em uma única betonada e depois dividida em três porções iguais para os trabalhos sequentes, para isso foram separados os materiais (água, areia, cimento e brita) de acordo com o traço calculado em sala, os próprios alunos alimentaram a betoneira na ordem e no tempo correto, sempre auxiliado pelo professor Thales Moura e laboratorista Lucas Nogueira, após a rodagem do concreto o mesmo foi submetido ao Slump test (ensaio de abatimento) para verificar a trabalhabilidade do concreto em seu estado plástico, buscando medir sua consistência e avaliar se está adequado para o uso a que se destina, todos os procedimentos foram feitos pelos alunos sob orientação do professor. O concreto foi dividido em três porções iguais, cada um dos dois grupos ficou com a terça parte para darem início ao processo de pigmentação, a terça parte restante foi usado para fabricação de corpos de prova cilíndricos sem pigmentação servindo como parâmetro na comparação dos resultados no ensaio à compressão. Dando início a pigmentação, as cores utilizadas foram verde, amarela, azul, preta, marrom e vermelha, sorteadas entre os grupos uma semana antes. Já adicionado a pigmentação, o concreto foi colocado nos moldes cilíndricos conforme orientação do professor, foram deixados para secar por 24 horas.

Na segunda etapa, após as 24 horas, o concreto foi retirado da forma e emergido em água para um processo de cura, que duraram 21 dias. E por fim a última etapa, após o período de cura os corpos de prova foram levados ao laboratório e começaram os preparatórios para os ensaios conforme a NBR 5739 prescreve, foram lixados para regularização das superfícies, foram feitas as medições para verificação das proporção correta (dois pra um: 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro). Em seguida ele foi levado para uma prensa hidráulica onde foi possível constatar sua resistência à compressão atestando a qualidade do material desenvolvido. É importante ressaltar que todos os procedimentos do experimento foram feitos pelos próprios alunos, desde a separação dos materiais até a execução dos ensaios laboratoriais.

Para o professor Thales Moura, a realização de experimentos como este é de uma riqueza grandiosa, durante todo o procedimento os alunos puderam perceber e ao mesmo tempo praticar todas as teorias abordadas em sala de aula. “O entusiasmo dos alunos para as práticas de metodologias ativas superam as expectativas do professor, ver os alunos fazendo todos os procedimentos, articulando com os colegas, fazendo anotações dos procedimentos e o mais importante absorvendo todo o conteúdo abordado em questão, traz um sentimento de dever cumprido. Na avaliação de resistência dos corpos de prova, os alunos tiraram muitas conclusões importantes como: o preparo do concreto, a moldagem dos corpos de prova que muitas vezes os mesmos perdem a resistência caso não cumpra as exigências das normas ou simplesmente faça de forma equivocada, o ganho da resistência dos corpos de prova com certas pigmentações”.

Segundo a aluna Laiz Nogueira Ramos, do 5º período de Arquitetura e Urbanismo, ter essas aulas práticas sobre concreto agregou muito para nós como estudantes, adquirimos muito conhecimento. Apesar de cursarmos Arquitetura, precisamos de muitos conhecimentos da Engenharia Civil, através desses trabalhos práticos que a foram realizados acrescentou muito no nosso conhecimento, pois estamos vivenciando e construindo algo, de forma palpável, acho isso extremamente importante para nós alunos, para nossa carreira profissional, pois através desses trabalhos práticos vamos descobrindo a importância de fazer esses essas avaliações dos materiais na construção civil, pois o teste de qualidade obrigatório oferece segurança.