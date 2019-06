Alunos do Curso de Administração da Doctum são referências em empresas de destaque em Caratinga

Mercado de trabalho passa por grande transformação e a Doctum prepara alunos profissionais aptos para enfrentar essas mudanças

CARATINGA – O mercado de trabalho se encontra em constante mudança e evolução, este momento de transição pode ser denominado como a quarta Revolução Industrial, que vem atingir as ações vinculadas à base tecnológica, a forma de atuação das organizações e das pessoas, fazendo com que tanto pessoas como organizações tem que se adaptar a esse novo mercado, essa nova tendência.

Em Caratinga o mercado não é diferente, ele tem apresentado essas alterações e a necessidade de adaptação a essas novas características. O setor vem numa ascendente onde é cada vez mais necessário que as pessoas estejam preparadas e dispostas a desenvolver suas atividades de uma forma diferenciada tendo o conhecimento como base dessa transformação. Em Caratinga as empresas que estão aptas a essas mudanças, que enxergaram a necessidade de adaptação, já apresentam características com um grande diferencial competitivo.

As grandes organizações de Caratinga se destacam ao buscar ampliação, novos espaços, novos mercados, novas oportunidades, por que os concorrentes dos grandes centros estão chegando nos menores centros para competir incessantemente com essas organizações. Pode-se observar que as micro e pequenas empresas é que sustentam a economia do nosso país, e são elas que vem se destacando na cidade de Caratinga e apresentando produtos e serviços diferenciados, através de empresários empreendedores e inovadores, que chegam com novas ideias, com novas perspectivas e que estão transformando o mercado de atuação na cidade de Caratinga.

O perfil das novas empresas busca ao contratar, pessoas qualificadas, profissionais que estejam aptos a desenvolver a sua ação multidisciplinar com conhecimento, postura e visão empreendedora. Sendo assim, essa capacitação de absorção do conhecimento atualmente, vai fazer total diferença, e é isso que tem acontecido com os nossos acadêmicos do curso de Administração na Unidade Doctum de Caratinga.

A aluna Joélia Amorim do 5º período de Administração, atualmente foi contratada pela Sicoob Saúde, e ressaltou que seu histórico profissional diretamente atrelado à Doctum. “Já no 2° período do meu curso, tive a oportunidade de fazer um estágio(remunerado) no Cartório Eleitoral em Caratinga. Depois de quase 2 anos no Eleitoral, recebi uma proposta da Sicoob Saúde que por sua vez requisitava graduandos de alguma área das gerenciais. Foi aí que fui selecionada para a vaga. Ser aluna da Doctum foi um diferencial, pois o recrutador da vaga já conhecia os professores da instituição e já sabia do potencial oferecido pela mesma. Enfim cursar Administração na Doctum fez todo o diferencial na minha carreira profissional. Hoje estou desempenhando um trabalho que eu gosto, que me dá prazer em fazê-lo e que além de tudo é a minha área. Estar trabalhando no Sicoob hoje, é fruto da minha carreira acadêmica na Doctum”.

Para Stella Klícia, aluna de Administração do 7º período, atualmente trabalha na DPC, e destacou: “O curso de Administração hoje em dia é um abre portas para o mercado de trabalho, um requisito indispensável e que faz a diferença. A administração possui uma visão ampla de todas as áreas de uma empresa, podendo se adaptar em diferentes vertentes da profissão, para mim não poderia existir um curso melhor, que me fez crescer como pessoa, me auxiliou a entrar no mercado de trabalho, e que me concedeu amplos e valiosos conhecimentos”.

Lucas Batista de Oliveira, aluno do 7º período de Administração, atua como gerente da Uni e Paz e vem desenvolvendo um excelente trabalho na empresa e salientou: “No início eu era muito tímido, bem indeciso, mas quando comecei o curso de Administração, fui me interessando pelo conteúdo, o medo e insegurança foi diminuindo, hoje percebo tudo de uma nova forma. No emprego que estou, busco sempre somar com meus conhecimentos, é uma empresa que só tem a crescer, hoje é considerada a maior rede de convênios do leste mineiro, o Grupo Uni e Paz já existe há 22 anos no mercado e está sempre inovando e beneficiando da melhor maneira possível os seus associados. Considero que tenho um emprego de sucesso, sou um funcionário de alto grau de confiança, com uma vida estável graças a dedicação dos professores em me ajudar nesses períodos da faculdade a enxergar o quanto é valioso o curso, porque foi onde fui me moldando e tornando o profissional que sou hoje!”

O coordenador do curso de Administração da Unidade Doctum de Caratinga, Carlos Bitencourt, destacou que os alunos recebem uma gama de informações, conhecimentos teóricos, ações práticas, para que eles se transformem em profissionais com essa característica multidisciplinar. “O aluno logo no primeiro período consegue enxergar essas particularidades, já são capacitados para essa atuação e consequentemente preparados para ingressar em organizações de grande porte. Os nossos professores buscam sempre apresentar esse diferencial competitivo, capacitar os nossos alunos, cada vez mais com o perfil que essas organizações pedem, e esse destaque vem acontecendo de uma forma natural, com mérito desses nossos alunos. Nós enquanto instituição Doctum, transmitimos esse conhecimento como base para nossos alunos, e eles com seu potencial, vão conquistando cada vez mais o seu espaço no mercado de Caratinga. E de uma forma geral os nossos alunos egressos estão se destacando em grandes organizações, hoje atuando também fora do estado de Minas Gerais, recebendo ascensão de cargos dentro de organizações onde atuam. É muito gratificante, poder saber que nossos alunos colhem frutos daquilo que é a proposta da estrutura curricular do nosso curso de Administração. É aquilo que a Doctum vem trazer como sua missão que é “transformar a vida das pessoas pela educação” e isso tem acontecido em nosso curso de Administração”.

“Fica o nosso convite, para você vir conhecer um pouco mais do nosso curso, assistir uma das nossas aulas e visitar a Doctum! Estou à disposição para te receber na coordenação do curso de Administração e te ajudar a alcançar o seu espaço no tão sonhado e tão objetivado mercado de trabalho”.