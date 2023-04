Alunos de Rio Casca visitam Caratinga para conhecer a obra de Ziraldo

CARATINGA- Nesta terça-feira (11), a Casa Ziraldo de Cultura recebeu a visita de 70 alunos da Escola Municipal Monsenhor João Facundo, do município de Rio Casca com o objetivo de conhecer um pouco da história e trabalho do artista caratinguense Ziraldo visando incentivar e despertar o gosto pela leitura dos alunos.

Os alunos envolvidos no projeto “Feira Literária” acompanharam a apresentação da obra “O Menino Maluquinho” no qual os alunos tiveram acesso ao livro demonstrando grande interesse pela temática e pelo autor. Nos dias seguintes pesquisaram juntamente com as professoras Marília, Maria Cristina e Adriana sobre Ziraldo e sua biografia, realizando uma série de trabalhos escolares sobre o tema como confecção de cartazes e bonecos, fotografias com caracterização do personagem “Menino Maluquinho”, entre outros.

Para enriquecer a experiência, a Escola agendou em parceria com a Superintendência de Cultura de Caratinga uma visita a Casa Ziraldo de Cultura, ao Memorial do Cine Brasil e a Estátua do Menino Maluquinho onde foram expostos, com apoio do cartunista Edra, algumas das obras de cartunistas nacionais que homenagearam o artista.

A diretora de Patrimônio Cultural – Lourdes Rodrigues e o diretor de Cultura – Almério Filho (Dedeu) acompanharam os alunos durante a visitação. Para finalizar as atividades, os alunos irão realizar no dia 15 de abril nas dependências da Escola Municipal Monsenhor João Facundo a exposição dos trabalhos.