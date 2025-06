Alunos de Lajinha e Chalé se destacam em prova de empreendedorismo

LAJINHA/CHALÉ – Alunos das Escolas do Programa de Jovens Líderes (PJL) de Lajinha e Chalé brilharam na prova final de empreendedorismo, conquistando notas máximas e elevando o nome das instituições de ensino da região.

Excelência em Lajinha

Em Lajinha, os estudantes Otávio Fonseca Dias, Marcella Vitória Barros de Freitas, Lívia Martins da Silva e Luiz Felipi Vieira dos Reis alcançaram um feito notável: acertaram as 20 perguntas da prova final de empreendedorismo. A conquista evidencia o elevado nível de conhecimento dos alunos e o comprometimento da equipe pedagógica.

A avaliação foi aplicada pelo Cabo Pedro e pela coordenadora e psicóloga do PJL, Gabriela Azine, que destacaram o alto índice de aprovação entre os participantes.

O curso de empreendedorismo, segundo a coordenação do programa, é fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a inserção e sucesso no mercado de trabalho. A escola e o município celebram a conquista dos alunos, que são exemplos de dedicação e perseverança.

Destaque Individual em Chalé

No município de Chalé, quem brilhou foi a aluna Yasmin Braga Gomes, de 14 anos. Ela se destacou entre aproximadamente 120 alunos dos distritos do Prata e Chalé, ao conquistar a nota máxima na prova final de empreendedorismo, composta por 20 questões de múltipla escolha.

Yasmin demonstrou disciplina, responsabilidade e um excelente desempenho acadêmico, sendo motivo de orgulho para a escola, seus familiares e para toda a comunidade.

A coordenação do PJL parabenizou a jovem pelo resultado, que simboliza o compromisso dos alunos da região com a educação e o crescimento pessoal e profissional.

Fonte: Rádio Cidade FM 98./Portal Lajinha