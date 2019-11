Alunos de Engenharia Civil da Doctum realizam visita técnica em fábrica de cimento

DA REDAÇÃO– O curso de Engenharia Civil, promoveu no dia 09 de novembro uma visita técnica à Fábrica de Cimento InterCement Cauê. O evento foi organizado pelo coordenador do curso de Engenharia Civil e Elétrica João Moreira e a Professora do curso Vitória Irma.

A visita técnica foi acompanhada pelo Engenheiro Civil e professor do curso, Leandro Alves de Souza, e 14 alunos das turmas de 3°, 4° e 8° períodos do curso de Engenharia Civil na Doctum de Caratinga. A realização da visita busca apresentar uma modalidade de ensino que envolve os alunos com demandas e problemas a serem resolvidas que eles enfrentarão no mercado de trabalho.

A visita técnica guiada tem o objetivo de inserir estes alunos nas fábricas possibilitando o conhecimento dos processos de fabricação e controle de qualidade dos cimentos, proporcionando o conhecimento de forma prática de todos os conteúdos estudados em sala de aula.

Os alunos foram recepcionados no auditório da empresa onde receberam instruções de segurança, antes de serem apresentados diretamente aos setores de fabricação do cimento, desde a retirada da matéria prima na natureza, passando pelos processos de fabricação, estoque, ensacamento e distribuição do cimento no mercado.

Os visitantes tiveram oportunidade de conhecer as instalações e laboratórios da empresa onde são ensaiados todos os materiais que entram para fabricação do cimento e também para o controle de cada parte do processo de fabricação. Os cimentos produzidos passam por testes de laboratórios em todas as etapas. Estes ensaios buscam controlar as características e qualidade do cimento produzido.

Os alunos também pôde conhecer os equipamentos e instalações físicas da fábrica, observando as instruções e apontamentos do técnico da empresa que acompanhou em todo momento a visita.

O aluno Everton Batista Bernardes, do 4° período do curso de Engenharia Civil da Doctum Caratinga, destacou: “A visita técnica me proporcionou um ensinamento que já tinha em sala de aula, mas pude acompanhar na prática. O fato da empresa InterCement sempre buscar inovações em prol do meio ambiente chamou muito minha atenção. Pude aprimorar meus conhecimentos principalmente sobre composição do cimento e seus agregados, o modelo de produção e a busca pela perfeição são pontos cruciais para empresas de sucesso.”

Para o professor Leandro Alves de Souza, essa visita proporcionou visualizar todas as etapas da produção e controle na produção do cimento comercializados ensacados ou a granel. “O contato dos alunos com fábricas e obras é muito importante para complementar o processo de aprendizagem de cada aluno agregando aos conceitos visualizados dentro da sala de aula”.