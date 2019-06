Alunos de Computação da Doctum realizam Mostra Científica

CARATINGA – Na noite do dia 17 de junho aconteceu, no auditório da faculdade, a Mostra Científica do curso de Ciência da Computação da Unidade Doctum de Caratinga. O evento contou com a participação de todos os professores dos alunos curso de Ciência da Computação.

O evento surgiu a partir dos resultados positivos dos trabalhos do Projeto Integrador das turmas de 1º, 3º e 5º períodos do curso de Ciência da Computação. De acordo com a organização, essa mostra é fruto do bom trabalho e dedicação dos alunos de Ciência da Computação, ao longo do semestre, desenvolvido nas disciplinas integradoras.

O professor orientador do Projeto Integrador III e V, Elias Gonçalves, destacou que os trabalhos desenvolvidos pelo terceiro período consideraram o papel que a Ciência da Computação tem na sociedade. “Os estudantes tiveram o desafio de propor soluções tecnológicas capazes de auxiliar o ser humano a prever, evitar e/ou minimizar os impactos das tragédias, sejam elas humanas ou naturais de forma justa e digna para o ser humano e para o meio ambiente. Já os trabalhos desenvolvidos pelo quinto período foram fundamentais para entender a importância do uso de software de qualidade. Tendo em vista que a ausência da qualidade pode acarretar danos diversos à sociedade, foi proposto a eles uma reflexão acerca dos direitos humanos e fundamentais relacionados ao contexto do desenvolvimento de software e suas consequências sociais. Dessa forma puderam perceber que a base de qualquer produto de software considera a relação humana. Pode-se dizer que a qualidade do software está ligada à forma como os requisitos são obtidos e como são analisados. Assim, todos os estudantes elaboraram um documento de requisitos onde colocaram passo a passo os procedimentos para solucionar um problema real. A ideia de como ficaria a solução de software foi materializada por meio de sistemas dinâmicos e aplicativo móbile expostos durante o evento. Em suma, o Projeto Integrador V teve por objetivo propor produtos de Inovação Social e Tecnológica observando os princípios da Engenharia de Requisitos e garantindo Qualidade de Software”.

Um dos trabalhos, por meio de protótipo, destacou a importância de acompanhar dados relacionados à saúde das pessoas. A equipe criou um sistema que monitora e guarda o histórico básico de saúde das pessoas (temperatura, pressão arterial e batimentos cardíacos) visando melhor qualidade de vida à população; Outro grupo apresentou um protótipo para monitoramento de rios e áreas propícias ao alagamento, o projeto emite diferentes alertas para a população conforme os diferentes níveis de risco. O terceiro grupo apresentou um protótipo de um sistema que coleta dados de diferentes sensores, analisando e classificando a região em área de risco ou área livre conforme o conhecimento obtido pelos diferentes sensores. O objetivo do Projeto Integrador III foi estudar temas e propor soluções ligadas à Responsabilidade Social e Ambiental considerando as diversas tecnologias usadas em tragédias humanas/naturais.

Segundo a professora Fabrícia Pires, que orientou o Projeto Integrador I, o primeiro período teve o desafio de elaborar uma estratégia de implementação do jogo da velha. Foram 5 times com abordagens diferentes. Eles puderam aprofundar o conhecimentos em raciocínio lógico e programação de Computadores.

O aluno Samuel Silvério Andrade Cupertino, do 1º período de Ciência da Computação, contou que elaborou o “jogo da velha para todos”. “Foi idealizado graças a influência da matéria de direitos humanos, da professora Fabrícia, nela nos foi apresentado os direitos fundamentais, inerentes as condições de cada indivíduo em todas as esferas. E, desta forma, surgiu a ideia de respeitar o direto ao lazer de todos, sem exclusão ou segregação de pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós acreditamos que: ‘pessoas não possuem deficiências, mas sim necessidades, o que tem deficiência é o mundo que não se faz acessível a elas.’ Baseados nesta premissa, o nosso jogo foi idealizado. E esperamos mostrar que o mundo pode sim ser acessível a todos. E concluímos que não existe um ser humano inapto, mas sim uma sociedade que se sega ao potencial de certas pessoas por um conceito pré-estabelecido e normatizado de forma velada”.

Para o coordenador do curso de Ciência da Computação, Paulo Eustáquio dos Santos, os trabalhos superaram as expectativas, todos os professores avaliaram bem os projetos apresentados. “Resultado esse de muita dedicação dos professores Elias e Fabrícia com seus alunos ao longo do Projeto Integrador. As apresentações atenderam as expectativas com um resultado muito positivo e realmente cumpriram o objetivo de aplicar os conhecimento de computação em algo que pode ajudá-los no futuro com algo mais prático, tanto em questões da vida acadêmica, como na vida profissional abrindo oportunidades no futuro”.