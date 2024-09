Alunos de Bom Jesus do Galho conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

BOM JESUS DO GALHO- Bom Jesus do Galho celebra com orgulho as recentes conquistas dos alunos da Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2024. Os estudantes da instituição brilharam em uma das competições acadêmicas mais desafiadoras e prestigiosas do país, demonstrando talento, dedicação e uma sólida formação matemática. Foram quatro medalhas conquistadas.

A OBMEP, criada em 2005 pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é voltada para alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas de todo o Brasil. Com o objetivo de estimular o estudo da matemática, a olimpíada visa identificar talentos, promover a inclusão social e incentivar o aperfeiçoamento de professores por meio de práticas inovadoras de ensino.

Neste ano, os alunos da E.E. Padre Dionísio Homem de Faria se destacaram entre os milhares de participantes de todo o país, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. Essas conquistas são fruto de um trabalho árduo realizado pela equipe pedagógica da escola, que tem se dedicado a preparar seus alunos não apenas para competições, mas para a vida acadêmica de maneira ampla e sólida.

Além de trazer orgulho para a comunidade de Bom Jesus do Galho, as medalhas conquistadas são uma prova do empenho dos alunos e professores, que, mesmo diante de desafios, não mediram esforços para alcançar a excelência. “Essas conquistas refletem o comprometimento dos nossos alunos e a dedicação da nossa equipe de professores, que se esforçam diariamente para oferecer uma educação de qualidade”, destaca a direção da escola.

A vitória na OBMEP abre portas para que os alunos premiados participem de programas de incentivo à ciência, como o Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), promovido pelo IMPA. Este programa proporciona uma oportunidade única para os estudantes aprofundarem seus conhecimentos matemáticos e explorarem novas fronteiras do conhecimento.

A E.E. Padre Dionísio Homem de Faria continua a ser uma referência em educação em Bom Jesus do Galho, contribuindo significativamente para a formação de jovens cidadãos preparados para enfrentar os desafios do futuro.

PREMIADOS

Lucas Faria- 8° ano

Ouro estadual/Prata nacional

Lucas Gabriel- 8° ano

Bronze estadual

Lucas Augusto- 1° ano Ensino Médio

Bronze Estadual