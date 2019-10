Alunos de Arquitetura da Doctum Caratinga visitam Inhotim

DA REDAÇÃO – Os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade Doctum de Caratinga estiveram no Instituto Inhotim neste último domingo (20). O Instituto Inhotim é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e fica localizado em Brumadinho (Minas Gerais). O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo professor doutor Rogério Werly Costa ratifica que “o aluno deve sair do ambiente institucional, a fim de conhecer a arquitetura fora da sala de aula, e a Doctum investe nesta ideia. Para tanto, colocamos Inhotim no roteiro, por ser o maior museu a céu aberto do mundo”.

A aluna Glauciene Galdino de Magalhães, do segundo período, esteve entre os alunos visitantes e expressa: “Inhotim é um lugar de conhecimento inestimável e enriquecedor. Eu fiquei muito feliz por poder presenciar de perto a quantidade de acervos, que me fez refletir sobre a maneira como vivemos e o quão sortudos somos por ter o privilégio de conhecer aquele lugar. Além de agregar conhecimento, é lindo e eu fiquei encantada!”

A instituição surgiu em 2004 para abrigar a coleção de Bernardo Paz, empresário da área de mineração e siderurgia, e há 20 anos começou a se desfazer de sua valiosa coleção de arte modernista, que incluía trabalhos de Portinari, Guignard e Di Cavalcanti, para formar o acervo de arte contemporânea que agora está no Inhotim. Em 2014, o museu a céu aberto foi eleito, pelo site TripAdvisor, um dos 25 museus do mundo mais bem avaliados pelos usuários.

Os alunos foram acompanhados da professora mestre Bárbara Dutra, que não conhecia o Instituto: “A viagem ao Instituto Inhotim foi uma experiência incrível para mim e para os alunos. O museu inteiro é cercado pela beleza e delicadeza da natureza que envolve todas as galerias, algumas apresentando formas de protesto, outras feitas para nos possibilitar uma experiência multissensorial, apresentando a nós como visitantes a oportunidade não só de observar obras de artes, mas também interagir com as mesmas. Mas todas com a capacidade de despertar sentimentos em nós durante a visita e uma sensação de imersão em arte que só é possível entender através da visitação”. “A viagem foi sem dúvida incrível e imperdível! Todos se surpreenderam com as obras capazes de transmitir sensações de relaxamento, curiosidade ou suspense. O passeio, por mais longo que seja, vale super a pena, o que é em muito compensando por sua beleza, inclusive nos manifestos sociais expressos por meio da arte”, declara a aluna do segundo período Luiza Molinari Lopes.

O Curso de Arquitetura e Urbanismo tem ainda para este ano uma viagem técnica à cidade de Curitiba – dias 14, 15, 16 e 17 de novembro. Os discentes terão a oportunidade de explorar o reconhecido planejamento de mobilidade urbana da capital do Paraná e ainda visitarão arquiteturas ícones e lugares memoráveis do espaço urbano da cidade, como O Museu do Olho, do arquiteto Oscar Niemeyer; o Museu do Holocausto, o Jardim Botânico, a Ópera de Arame e o Palácio Iguaçu.