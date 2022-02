Alunos da rede municipal de ensino retornam às aulas presenciais em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A data escolhida foi segunda-feira (14), para o retorno às aulas presenciais para os alunos da rede municipal de ensino de São Sebastião da Anta, atendendo aos novos protocolos sanitários da educação.

De acordo com esse protocolo, as aulas voltarão a acontecer integralmente no modelo presencial, sem o rodízio de turmas. Cerca de 90% dos alunos das escolas Mauro Jacinto de Freitas, pré-escolar Judite Firmina de Jesus, e creches municipais Vovó Tereza e Julia Libana de Jesus.

Em todas as escolas e creches, durante o período de férias escolares, aconteceram melhorias e reformas com intuito de proporcionar mais conforto aos alunos e profissionais da educação.

A escola Mauro Jacinto de Freitas passou por uma grande reforma, que incluiu o fim de um problema que já se estendia há vários anos, sendo feito um trabalho de drenagem em vários pontos da escola para acabar com infiltrações nos pisos de várias salas de aulas, e além de reparos, o educandário recebeu nova pintura.

Em relação às creches, a Vovó Tereza recebeu uma reforma completa, assim como a Julia Libana de Jesus, que por sua vez também passou por várias adaptações, que incluíram a construção de rampas de acesso.

A escola Judite Firmina de Jesus também passará nos próximos meses por uma ampliação no número de salas de aulas e a parte já existente passará por uma reforma e receberá nova pintura. “É com muita alegria que iniciamos este dia 14 com praticamente todos os alunos da rede municipal de ensino, com as aulas 100% presenciais, pois a maioria dos pais aderiu a esse sistema. Apenas em alguns casos, como o de alunos que possuem comorbidades ou que a rota não permitiu a passagem do transporte escolar devido às fortes chuvas que caíram no município, a opção foi a permanência no modelo remoto”, afirmou o secretário de Educação, Edson Caetano.

Além de todas as reformas e melhorias físicas feitas nos prédios escolares, todos os alunos receberam também os kits.

De acordo com o prefeito Osmaninho Custódio, toda a equipe escolar foi preparada para esse retorno, assim como as escolas e creches passaram por todas as adequações necessárias. “Portanto, hoje é um dia muito especial, e estamos muito felizes em poder acolher novamente nossos alunos nas escolas, com segurança e responsabilidade”, afirmou o prefeito.

Assessoria de Comunicação.