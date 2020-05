Alunos da rede municipal de ensino de Santa Bárbara do Leste começam a receber kits escolares para estudo a distancia

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta semana, a entrega dos kits escolares. O material faz parte do Regime Especial de Teletrabalho (professores regentes e alunos – a distância).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, o material foi elaborado em virtude da impossibilidade das aulas presenciais. “Visando a segurança das famílias e prezando pela saúde da comunidade escolar, a Secretaria de Educação entrega o kit juntamente com o material de estudo remoto para o período da pandemia. Os professores estarão em contato com os alunos através das redes sociais para esclarecer dúvidas, acompanhamento e correção das atividades”, afirma a secretária.

O pai ou responsável pode obter mais informações sobre a retirada dos kits com os diretores das escolas municipais onde o filho (a) estuda:

– CMEI Alvim Correa de Faria: 9-8858-1302

-E.M. Wanderson de Castro Elias: 9-9988-1132

-E.M. Francisco I. de Moura: 9-9953-5196

-E.M. Manoel Martins de Oliveira: 9-9902-1680

-E.M. Marlon dos Reis Lopes I: 9-9977-3927

-E.M. Marlon dos Reis Lopes II: 9-9827-6406

Assessoria de Comunicação