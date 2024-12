Alunos da Jairo Grossi autografam livros escritos e ilustrados por eles

CARATINGA – Eles entraram junto com as professoras regentes; participaram de apresentações musicais; e de um teatro inspirado na obra de Ziraldo: “Uma Professora Muito Maluquinha”.

Assim foi a noite festiva de sexta-feira (29/11), realizada no Ginásio da Unidade I do Unec, onde os estudantes autografaram os livrinhos, feitos por eles, em parceira com o projeto “Estante Mágica”, da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC.

“Para nós, da Escola Professor Jairo Grossi, cada criança tem uma história e cada história merece ser respeitada, porque, aqui, nascem e permanecem estrelas literárias.”, pontuou a professora de Literatura Infantil, Maria Teresa Pereira.

Desde o início do ano letivo, durante as aulas de Literatura Infantil, os alunos desenvolveram a escrita e as ilustrações da obra literária. Cada aluno tem o seu próprio livro.

“Este é um projeto que tem início em fevereiro, sob a coordenação da professora Maria Teresa, e que incentiva a leitura e a escrita. E o resultado é magnífico pois cada autor, cada criança, tem essa oportunidade de se superar e nos encher de orgulho.”, disse a diretora da Jairo Grossi, Eci Fernandes.

Há na Estante Mágica um potencial socioemocional incrível, pois é um projeto que desenvolve várias habilidades com as crianças. “Eu gostei muito de fazer esse livro. E, agora, eu sei que isso vai ficar marcado em minha vida porque um livro é pra sempre!”, acrescentou a pequena Clarice Freitas Damasceno.

Nayara Bonfim é mãe do Theo. Para ela, assim como a escola, a família também tem papel importante quanto o assunto é fomentar a leitura; e essa é uma parceria que tem rendido muitos frutos, principalmente nos dias de hoje.