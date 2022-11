Alunos da Funcime recebem capacitação com o curso de assistente administrativo

CARATINGA- Sempre buscando cumprir uma das suas missões institucionais, a de preparar jovens para o mercado de trabalho, a Fundação Cidade dos Meninos, (Funcime) firmou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e está capacitando os assistidos da entidade com o curso de assistente administrativo.

Conforme Rainer Alves, vice-presidente da Funcime, o curso é uma grande oportunidade que os assistidos têm de desenvolver competências para o mercado de trabalho. “O objetivo é qualificar e profissionalizar cada vez mais os nossos jovens. Adequá-los à realidade e desafios. Precisamos cada vez mais procurar parcerias para qualificar ainda mais nossos jovens, uma vez que a Funcime tem uma tradição muito importante de encaminhar jovens a partir de 14 anos para o mercado de trabalho”.

Liliam Gonçalves, professora do Senac, acrescenta que o curso propõe trazer para os alunos algumas teorias e práticas sobre o cargo de assistente administrativo. “Pretendemos abordar vários assuntos relacionados com a prática do assistente administrativo dentro das empresas e formar esse profissional para desempenhar essas atividades ligadas ao cargo. Temos uma parceria muito proveitosa, oferecendo esse curso em Caratinga, essa possibilidade de formar esses alunos para o mercado de trabalho, com a Funcime que já exerce esse trabalho”.