Alunos da Escola Professor Jairo Grossi retornam as aulas para início do ano letivo com muitas inovações

CARATINGA – Na última segunda-feira (10), os alunos da Escola Professor Jairo Grossi foram recebidos pela direção e equipe de professores com muita animação e muitas novidades para iniciar o ano letivo de 2020. Entre as novidades está o novo restaurante da escola, onde as turmas confraternizaram. Espaços pensados para promover o bem-estar, a ludicidade, estudos complementares e estímulos à interatividade, também foram inaugurados.

Os pais aprovaram as mudanças que não são somente físicas, mas também no sistema de ensino que promete muitas mudanças. “Estamos extremamente animados e com a expectativa de muitas novidades, agora estamos com um novo sistema de ensino, o Bernoulli. A gente vê que vai acontecer muita abertura para o aprendizado, o sistema de ensino, e estamos muito confiantes que este ano de 2020 será muito especial para a garotada e com certeza vão aprender muito mais”, conta Maria de Lourdes Frutuoso, que é mãe de aluna.

A partir deste ano a Escola Professor Jairo Grossi passa a oferecer Educação em Período Integral para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, ou seja, os pais têm a opção pela matrícula regular ou integral em que o aluno fica na escola o dia todo. Os optantes pela Educação em Período Integral terão, além do programa regular de ensino, o programa bilíngue com ensino da língua inglesa na mesma carga horária do português, educação tecnológica aliada à robótica e games, nos esportes a novidade é a inclusão das artes marciais, os alunos estarão envolvidos em projetos como a Cozinha Pedagógica, Horta Pedagógica e o Socioemocional.

Já no Ensino fundamental II e Ensino Médio, a mudança é para a Educação em Tempo Integrado, se trata de um planejamento de ensino em que os alunos optantes por essa modalidade de ensino retornam à escola no contra turno em alguns dias da semana. Para estes alunos as iniciativas e projetos propostos para os anos iniciais serão aplicados de maneira adaptada à faixa etária correspondente, porém com o acréscimo do curso de redação, que é voltado para o ENEM e com a participação dos alunos no Torneio Brasileiro de Robótica (TBR). O sistema de ensino adotado a partir de 2020 na escola será o Bernoulli que será utilizado em todas as fases de ensino desde a educação infantil até o ensino médio.

A diretora da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes, acredita que as inovações vão fazer de 2020 um ano muito promissor. “A manhã foi movimentada, nós tivemos a oportunidade de receber todas as crianças de todos os seguimentos da escola, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós tivemos uma festa na escola para as crianças com várias novidades, várias brincadeiras e estamos iniciando um ano letivo muito promissor. Minhas expectativas são de que vai ser um ano com muito trabalho e muito sucesso”, finaliza a diretora.