Alunos da Escola Estadual Moacyr de Mattos visitam biblioteca pública

CARATINGA– Por meio do projeto Mentes Abertas, alunos da Escola Estadual Moacyr de Mattos visitaram na manhã desta quarta-feira (15), a Biblioteca Pública Municipal de Caratinga.

Maianny Rocha, que faz parte do projeto, explica que o objetivo é movimentar a cidade através da Educação, Cultura e Lazer. “Ações simples que trazem momentos agradáveis e de incentivo para as pessoas. Fizemos uma parceria com a Escola Moacyr de Mattos para trazer essas turmas em alguns dias da semana, para mostrar para os meninos a existência da biblioteca pública, tinham alguns que nem sabiam e a importância da leitura”.

Um fato curioso foram os olhares dos alunos diante do grande número de livros e de um espaço que até então era desconhecido para eles. “Gostaríamos de trazer mais visibilidade para a biblioteca pública, porque inclusive depois da pandemia o movimento reduziu drasticamente, eles sobrevivem de doações da comunidade, então, até fica o apelo para quem tiver um livro literário, qualquer acervo, é importante para a biblioteca sobreviver e mostrar que a Educação é extremamente importante”.

Também chamaram atenção outros espaços da Biblioteca, como destaca Maianny. “É bacana que tem uma sala de Meio Ambiente, de braile, eles gostaram demais, até fizemos uma dinâmica com eles deles fecharem os olhos e passarem os dedos no braile. Eles ficaram encantados mesmo. Gostamos quando tem esse feedback positivo, muito importante para nós e para eles”.

Para desenvolver ações, o Mentes Abertas conta importantes parcerias, como afirma. “Somos um projeto sem fins lucrativos, então, não temos renda, não temos caixa e estamos sempre buscando parcerias tanto com o setor público, quanto privado, para dar continuidade a essa mobilização. Temos o instagram @proj.mentes_abertas, postamos os movimentos, qualquer demanda que a sociedade tenha, pode nos procurar, estamos abertos a pedidos e sugestões.

Igor Isidorio, que também faz parte do projeto, destaca a importância de trabalhar esse movimento com a sociedade. “A leitura muda o mundo, ela é importante para a vida de cada um de nós e é com isso que tivemos essa ideia de trazer os alunos aqui, para que eles possam conhecer esse ambiente. A leitura e a Educação mudam o mundo. Temos uma parceria com um instituto que ministra cursos de qualificação profissional, disponíveis para todas as idades”.

Os alunos comentaram sobre a experiência de conhecer a Biblioteca Pública. Beatriz Franklin, 17 anos, disse ter ficado encantada com os livros disponíveis. “Estou achando muito interessante, achei uns livros muito interessantes. Eu não conhecia a biblioteca, embora já tenha passado por essa rua. Gosto muito de leitura, autores como Monteiro Lobato e Cecília Meireles. Encontrei livros deles e alguns que a professora está estudando lá na escola. Muito interessante”.

Para o estudante Fernando Júnior Freitas, 17 anos, a surpresa de encontrar o livro que escreveu ainda na 8ª série. “Não esperava, até porque nunca tinha vindo aqui, a primeira vez, não conhecia. Chegamos, perguntamos do livro, os meninos procuraram e sem querer acabaram encontrando. Escrevi um poema falando sobre como era a vida de adolescente, a relação com os pais e a escola. E achei bem interessante a parte do braile, tentamos decifrar as figuras, foi muito bom”.

Maristela Torres, assistente de biblioteca, explica que as visitas à biblioteca estão retornando neste ano de 2022, após o período crítico da pandemia. “Faço convite a outros escolas que se interessarem procurarem a gente. Nosso acervo é bastante grande, temos muitos livros literários, romances infanto-juvenis, livros infantis, contos, crônicas e temos uma parte para quem tem necessidades especiais, com quem tem dificuldade para ler e ouvir. Estamos participando de um projeto da Renova e no segundo semestre a biblioteca vai receber um acervo”.

Quem desejar visitar a biblioteca, basta entrar em contato pelo 3329-8128.