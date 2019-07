Alunos da Engenharia Civil participam de Visitas Técnicas

CARATINGA– Na manhã de quarta-feira (19/06), os alunos do 9º período da Engenharia Civil da Doctum realizaram visita técnica em obra de um edifício de nove pavimentos em construção na Rua Luiz Antônio Bastos Cortes, Bairro dos Rodoviários, em frente ao Fórum Desembargador Faria e Sousa.

O objetivo dessa visita técnica foi conhecer os procedimentos executivos de uma laje nervurada, usada para grandes vãos. No caso uma laje de aproximadamente 600 m² com vão superior a 15 metros. Assim os alunos puderam aplicar os conhecimentos de sala de aula das disciplinas de “Estruturas de Concreto” em processo construtivo pouco utilizado em nossa região.

O professor da disciplina de Estruturas de Concreto, José Salvador Alves, acompanhou os 19 alunos do curso de Engenharia Civil que participaram dessa visita e destacou: É muito importante para a formação profissional dos alunos do curso de Engenharia Civil o envolvimento com as atividades de obras de construção de edifícios com utilização de outras tecnologias a fim de visualizarem a aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos obtidos em sala de aula. Esta visita também permitiu aos alunos dimensionar a importância das disciplinas de estruturas para um bom desempenho dos elementos estruturais e a sua correta execução.

O aluno Guilherme Maciel destacou: “As visitas técnicas são importantes para nós alunos, pois é o momento em que podemos mensurar e aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A laje nervurada é um padrão de construção peculiar aqui na região e foi uma visita que agregou muito valor. Como futuro profissional acredito que eu e meus colegas iremos contribuir com inovações no setor, pois muitos processos construtivos ainda são arcaicos. Mas somente estando presentes em obras, vamos poder aprofundar e qualificar os processos.

O coordenador do curso de Engenharia Civil, João Moreira, destacou que o curso promoveu nesse semestre visitas técnicas em obras da cidade de Caratinga e região de maneira sistemática “onde os alunos dos primeiros e últimos períodos podem interagir entre a teoria e prática, porque os professores estão acompanhando estes alunos nas visitas de maneira multidisciplinar, já que em uma mesma visita participam alunos de mais de uma disciplina e cada uma com o seu respectivo professor que orienta sobre o conteúdo estudado em sala de aula e é colocado na prática”.