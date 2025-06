Alunos celebram formatura do PROERD em Bom Jesus do Galho

Solenidade marcou a conclusão do curso para 80 estudantes do quinto ano de duas escolas municipais

BOM JESUS DO GALHO – Na tarde desta quarta-feira (25), foi realizada a formatura de 80 alunos do quinto ano no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) em Bom Jesus do Galho. A solenidade aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e reuniu estudantes, professores, familiares e autoridades locais.

Participaram da cerimônia os alunos da Escola Municipal Manoel Floro Filho, do distrito de São José do Porto, e do Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão. Durante o evento, os formandos receberam certificados e realizaram o tradicional juramento de manter-se longe das drogas e da violência.

O PROERD é desenvolvido pela Polícia Militar e visa ensinar aos estudantes habilidades para a tomada de boas decisões, incentivando-os a conduzir suas vidas de forma segura e saudável. No primeiro semestre de 2025, o programa atendeu oito escolas nos municípios de Raul Soares, Vermelho Novo, Bom Jesus do Galho e Pingo-d’Água, alcançando um total de 415 alunos.

A solenidade reforçou a importância do projeto para a comunidade escolar e o compromisso das instituições envolvidas na formação cidadã das crianças. As autoridades presentes destacaram o papel do PROERD na prevenção e no fortalecimento de valores positivos entre os jovens da região.