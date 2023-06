Alunos causam tumulto em escola de Santa Luzia e polícia é acionada

CARATINGA – Na manhã dessa terça-feira (20), a Polícia Militar foi chamada por funcionários da escola Professora Maria Fontes no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, onde três alunos causaram tumulto e medo.

Quando a equipe de reportagem chegou à escola, vários pais estavam buscando seus filhos, e alguns estudantes contaram que o aluno queria entrar após o horário, e como não conseguiu, chutou o portão, entrou e quebrou algumas coisas na secretaria.

Nenhum funcionário da escola quis falar com a reportagem.

O capitão Wallace Miranda que esteve no local e conversou com a diretoria da escola e disse que em virtude de uma reunião com uma mãe de um aluno, este, insatisfeito com as informações repassadas sobre seu comportamento, chegou à escola e passou a chutar o portão de acesso, que estava trancado, vindo a danificá-lo, enquanto outros dois alunos perturbavam o trabalho tocando o interfone incessantemente. No interior da escola um dos alunos foi contido pelos frequentadores a fim de que ele não agredisse as vítimas.

No momento da chegada da equipe policial os alunos já não estavam no local, sendo então colhidas as informações, posteriormente os três envolvidos, sendo dois de 16 anos e um de 15 anos identificados e apreendidos, sendo confeccionado o registro policial.

Uma equipe da Policia Militar passou o dia no distrito para garantir a tranquilidade no ambiente escolar.