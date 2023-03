Aluno treinou facadas em travesseiro antes de ataque em escola

O estudante de 13 anos que matou uma professora e deixou quatro pessoas feridas em uma escola de São Paulo teria treinado as facadas em travesseiros, no sótão de casa, antes do ataque. A ação criminosa aconteceu na segunda-feira, 27.

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles. O adolescente foi apreendido pela polícia depois do ataque, que ocorreu na Escola Estadual Thomázia Montoro, no bairro Vila Sônia, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo a publicação, o adolescente afirmou em depoimento que ficava horas sozinho no sótão de casa porque “era onde tinha mais privacidade” e podia “ficar mais à vontade”.

Segundo informações, ele planejou o ataque por cerca de dois anos, e tinha a intenção de usar uma arma de fogo. Por não conseguir adquirir o armamento, resolveu usar a faca.

Vítimas

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu depois de ser atingida por 10 golpes de faca. Três professoras ficaram feridas e uma está internada.

O garoto foi contido por uma professora de educação física, que conseguiu desarmá-lo com um mata-leão dentro da sala de aula. Ele foi levado para a delegacia pela Polícia Militar.

Antes de estudar na escola da Zona Oeste, o adolescente frequentava as aulas da Escola Estadual Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele afirmou que era comparado por colegas ao serial killer Jeffrey Dahmer, assassino em série que matou 17 homens nos Estados Unidos entre 1978 e 1991. Dahmer também praticava estupros e canibalismo. A vida do assassino chegou a ser retratada em uma série da Netflix lançada em 2022.