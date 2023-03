Aluno que atacou escola foi frio em depoimento, diz delegado

“Ele foi frio, não demonstrou muita emoção e admitiu, confessou [o ataque], na presença da advogada, na presença dos pais”, afirmou o delegado Marcos Vinicius Reis sobre o depoimento do estudante de 13 anos que matou uma professora a facadas e feriu outras quatro pessoas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, durante ataque a instituição na última segunda-feira, 27.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o delegado do 34º Distrito Policial, responsável pela investigação do caso, afirmou também que a motivação do crime ainda é investigada.

Fonte : Terra