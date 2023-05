Aluno da Escola Professor Jairo Grossi conquista o primeiro lugar na 3ª etapa da Taça RBC Minas de Kart

Pole position na classificação e primeiro colocado na corrida, Rodrigo Batalha Filho se prepara para a grande final do próximo dia 17 de junho na capital mineira

DA REDAÇÃO – Admirador do automobilismo, Rodrigo Batalha Carvalho Filho, aluno do 6º ano do ensino fundamental da Escola Professor Jairo Grossi, vem se destacando no kart. Com apenas 10 anos, o menino já coleciona vitórias e, no último dia 20 de maio ficou em primeiro lugar na terceira etapa da Taça RBC Minas de Kart, competição realizada na capital mineira.

A paixão de Rodrigo pelo kart surgiu quando ele tinha apenas 8 anos, após ser presenteado com um simulador de corrida. O pai Rodrigo Batalha, ao perceber o interesse do filho, disciplina e foco nas simulações, decidiu procurar um local que tivesse uma pista adequada para treinos. A cidade mais próxima encontrada foi Ipatinga, no Vale do Aço.

Devido à ausência de outras crianças durante os treinos, Rodrigo foi orientado a levar o filho para Belo Horizonte. Em julho de 2022 Rodrigo fez sua estreia no kart profissional correndo na modalidade cadete. No dia 13 de maio Rodrigo se acidentou durante uma competição em Serra, (ES) e após uma semana de fisioterapia, subiu ao pódio com o primeiro lugar. De acordo com o pai do garoto, os patrocinadores têm contribuindo muito para cada conquista. “Os treinos acontecem todos os sábados de 7h às 9h em Belo Horizonte, saímos de Caratinga por volta de 1h40 da madrugada e os gastos com as viagens são altos, mas com o apoio de algumas empresas da cidade conseguimos custear. Outro desafio é competir com crianças que moram em grandes capitais e têm acesso às pistas de kart profissionais e realizam treinos diários e intensivos”.

Rodrigo concilia bem os treinos e competições com a sala de aula. O pai destaca que a disciplina no esporte e simpatia do garoto, resultou na admiração de treinadores de outras equipes. “Meu filho corre na categoria cadete pela equipe AS Racing, os pilotos e treinadores das outras equipes admiram o talento dele não só na pilotagem, mas também na convivência e amizade com os demais competidores, penso que esse é o grande diferencial dele”.

No dia 3 de junho Rodrigo e o pai viajam para São Paulo onde acontecerá a próxima Copa São Paulo Light de Kart 2023, no Kartódromo “Ayrton Senna” em Interlagos. “Depois da minha vitória em Belo Horizonte minhas expectativas para São Paulo são as melhores. Fiz a pole position em todas as competições da temporada e quero conquistar o pódio, vamos treinar durante toda a semana, serão três corridas e espero me sair bem em todas”, contou o piloto empolgado.

Depois da Copa São Paulo Light de Kart, Rodrigo vai se preparar para final da Taça Minas marcada para o próximo dia 17 de junho.