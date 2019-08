Aluísio Palhares fala sobre planos à frente da pasta de Desenvolvimento Social

Nomeado na manhã de ontem, ele cita que intenção é fazer trabalho voltado para as famílias em situação de vulnerabilidade social

CARATINGA- Aluísio Motta Palhares, conhecido por seu trabalho à frente da Associação Mãe Admirável, foi nomeado secretário de Desenvolvimento Social. A publicação ocorreu na manhã de ontem. O cargo era ocupado por Ana Maria Ferreira, exonerada na última sexta-feira (16).

Em entrevista ao DIÁRIO, Aluísio afirma que recebeu com surpresa e satisfação o convite. “Chegou no momento em que houve essa possibilidade de aceitá-lo, entendendo a relevância para o município de Caratinga, por se tratar de uma política pública voltada principalmente para as pessoas que vivem em uma condição socioeconômica desfavorável”.

Aluísio cita os desafios à frente do cargo e a intenção de fazer um trabalho pautado pela união com os servidores. “Somado à experiência que já tive na pasta, quando estive secretário na gestão em que estava vice-prefeito e assumi a secretaria; também à própria formação acadêmica, me encorajou a assumir mais este desafio também sabendo que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Caratinga possui uma equipe técnica competente, experiente e como gestor agora já empossado, vou procurar desenvolver com eles os serviços pertinentes à nossa pasta”.

O foco serão as famílias que estão vivendo a vulnerabilidade social. O novo secretário cita alguns projetos e acompanhamentos que serão realizados. “Potencializar os cadastros, principalmente o Cadastro Único, que dá direito a benefícios como o Bolsa Família, apoiar os Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Referência Especializado de Assistência Social; o Conselho Tutelar, nossa Funcime que vem ao longo dos anos desenvolvendo um belíssimo trabalho com adolescentes e jovens. São vários equipamentos que queremos estar bem próximo. Quero fazer uma gestão para atender o anseio do nosso prefeito municipal, que confiou a mim essa pasta. Quero superar a expectativa desse público, para assim atender a expectativa daquele que me nomeou”.

O trabalho realizado no terceiro setor também terá atenção especial da pasta, como frisa Aluísio. “As organizações não governamentais, instituições e associações, que merecem de nós esse apoio. Fazem, por sua vez, o trabalho do estado e do município”.