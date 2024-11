Alto Caparaó tem o melhor risoto do Brasil

Premiação aconteceu em Tiradentes

TIRADENTES – Aconteceu na segunda (4) e terça-feira (5), na cidade de Tiradentes, a Convenção FIC Brasile 2024, reunindo os maiores nomes da cozinha italiana do pais.

O evento é uma realização da Associazione Estera Brasileira da Federação Italiana de Chefes, uma entidade oficial no Brasil de representação da FIC Itália, reconhecida pela WACS (World Association Chefs Society), respondendo ao mesmo estatuto e diretrizes, atuando em todo o território nacional.

Este ano a Convenção da Federação Italiana de Chefes (FIC Brasil), teve como tema “A Basilicata será Mineira!”.

Realizada na Pousada “Pequena Tiradentes”, onde os participantes puderam celebrar mais um ano dessa grande família italiana, unindo os sabores da região italiana da Basilicata com os aromas característicos da culinária mineira.

O prêmio principal do evento saiu para a cidade de Alto Caparaó, tendo a chef Rosângela Oliveira, do Restaurante Serrano, sagrou-se campeã com o Melhor Risoto do Brasil na Convenção FIC 2024.

A Chef Rosângela Oliveira, já havia conquistado o primeiro lugar na etapa regional da Coppa del Risotto da FIC Brasile MG, com seu aclamado “Risoto Caipira”. Um prato que homenageia as tradições e sabores da cozinha mineira.

A competição, que valoriza a excelência na gastronomia italiana em território brasileiro, contou com a participação de chefs talentosos de toda a região.

O “Risoto Caipira” da chef Rosângela se destacou por sua autenticidade e perfeita harmonização dos ingredientes locais, representando com maestria a riqueza da cozinha mineira.

Chef Rosângela Oliveira é natural do Rio de Janeiro, mudou-se para Alto Caparaó em 1999. Sempre foi apaixonada por cozinha e em 2012 abriu o seu Restaurante e Pizzaria.

Formou-se em Gastronomia pela UNIP e possui vários cursos profissionalizantes na área de confeitaria, técnica e habilidades de cozinha, gestão de pessoas, entre outros.

Portal Caparaó