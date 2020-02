Alterado horário de funcionamento dos serviços de saúde mental

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga alterou o horário de funcionamento dos serviços de saúde mental (CAPS Infantil, AD e II; farmácia municipal; Unidade de Assistência Farmacêutica- UAF e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO), considerando a necessidade de maior agilidade no serviço público ofertado.

A Portaria da Secretaria de Saúde de Caratinga especificou o horário de funcionamento de 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, sem intervalo para almoço, para atendimento ao público, perfazendo uma carga horária de seis horas corridas por turno.

SAIBA MAIS

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.

CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.

CAPS i: Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.

CAPS ad Álcool e Drogas: Atendimento a todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.