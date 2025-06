Alta histórica no preço do café impulsiona exportações de Caratinga em 2025

CARATINGA– O mercado cafeeiro atravessa um momento considerado histórico por produtores e exportadores da região de Caratinga. Entre janeiro e maio de 2025, o município registrou aumento significativo no faturamento com exportações de café, impulsionado por um cenário internacional de alta demanda e preços recordes da commodity.

Caratinga encerrou os cinco primeiros meses de 2025 com uma balança comercial extremamente favorável para o café. O município exportou US$ 100,1 milhões. As importações somaram US$ 542 mil, resultando em um superávit comercial de US$ 99,56 milhões. O aumento nas exportações foi de 30,2% se comparado ao mesmo período de 2024. Caratinga figura como o 40º maior exportador de Minas Gerais e o 238º no ranking nacional.

O produtor e exportador de café Rodrigo Sobreira acompanha de perto o comportamento do mercado e explica os fatores que contribuíram para esse aquecimento. “O que está acontecendo com o mercado vem desde o ano passado, após a safra de 2024. Tivemos uma seca forte, o que reduziu a produção e fez o mercado reagir. Inicialmente, a alta foi puxada pela falta de café no Vietnã, que elevou o preço do café conilon no mundo e, com isso, o arábica aproveitou o preço e subiu também”, detalha.

Segundo ele, a valorização da saca teve reflexo direto na exportação local. “O café dobrou de preço. Do ano passado para cá subiu muito. No início deste ano, os exportadores aproveitaram para realizar lucro com os preços altos, tanto pelo câmbio favorável quanto pelo valor da commodity em Nova York, que chegou a ultrapassar 4 dólares. Isso é algo histórico. Eu trabalho com café desde 1994 e nunca tinha visto esse preço”, afirma.

Caratinga tem como principal destino das exportações de café os Estados Unidos, que respondem por 35% dos embarques, seguidos por China (11%), Itália (7%) e Japão (6%). “É histórico, não só para Caratinga, mas para o Brasil. Esses países são os maiores importadores do nosso café e continuam demandando muito neste ano. A procura tem sido intensa, especialmente pelo café da nossa região”, comenta Rodrigo.

Para o exportador, mesmo os cafés com padrão inferior estão sendo valorizados. “O mercado está com um preço muito bom, mesmo para cafés de qualidade mais baixa. Mas isso não pode ser motivo para o produtor relaxar. Precisamos preservar o nome e a qualidade do café de Caratinga, que já é reconhecido há décadas nacionalmente. Com o crescimento dos cafés especiais, esse diferencial tem se tornado ainda mais importante”, pontua.

Sobre a safra atual, Rodrigo considera que será mais curta e sem expectativa de aumento. “Muita gente já está terminando a colheita, inclusive no Sul de Minas. A maioria dos menores produtores já estão terminando as suas colheitas, teve muita falta de mão de obra, encareceu muito a mão de obra desse ano, os valores das medidas de café colhido aumentaram muito o valor, teve uma distribuição de renda muito interessante para o trabalhador. E nós vamos ver o que vai acontecer quando for apurado mesmo a produção final. Nesse momento agora, se eu for te falar aqui para fazer uma conjectura, o que vai dar de café em Caratinga, eu acho que nós vamos ter uma queda representativa em relação ao ano passado. Vamos ter uma coisa igual ou um pouco abaixo mesmo do que foi produzido no ano passado, em termos de região”, avalia.

Apesar disso, ele se mostra otimista com o cenário da cafeicultura na região. “Acho que nós podemos pensar que a sustentabilidade é a base da nossa cafeicultura. Uma coisa que eu tenho visto acontecer e acho muito bacana na região é o aumento da agricultura familiar. Muitos pequenos produtores aumentaram, muita gente nova permanecendo, muita gente nova entrando para a cafeicultura. E eu vejo com muito bons olhos isso para a nossa região. Acho que nós vamos ter um período de muita prosperidade. Por esse fracionamento, esse aumento de área de café que teve, esse aumento que teve do número de jovens entrando para a agricultura, nós vamos poder experimentar para o comércio, para a região, principalmente dentro dessa safra, um pouco após quando a pessoa estiver realizando essas vendas, nós vamos ver um movimento muito interessante no mercado aqui em Caratinga.”, finaliza.