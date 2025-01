Evento será no dia 9 de março no Centro de Pastoral da Catedral

CARATINGA – A Paróquia São João Batista promove mais uma ação. No dia 9 de março, das 12h às 14h, será realizado o ‘Almoço com Maria”. O evento acontecerá no Centro de Pastoral da Catedral e toda renda será para custear o 1° Treinamento de Leigos Cristãos Adolescentes.

“Através das pastorais, sempre engajadas em levar a palavra de Deus aos adolescentes e a juventude. Nesse intuito a Catedral São João Batista promoverá 1° Treinamento de Leigos Cristãos Adolescentes (TLCA). Serão mais de 80 adolescentes que viverão o extraordinário nesses três dias. Esses adolescentes merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor e cuidado. Para promover o encontro será necessário realizar várias ações”, descreve a organização.

E uma destas ações é o “Almoço com Maria”. “Será servido um buffet especial e feito com muito amor. Será encontro de família, amigos e convidamos toda a comunidade para participar”, diz a organização.

Os ingressos podem ser adquiridos através dos telefones (33) 9 9922-0072, onde Clayne é o responsável. Outro contato é com Vitória, cujo WhatsApp é (33) 9 99169370.