Rotary Club Caratinga e Casa da Amizade buscam fundos para reforçar estoque do banco de cadeiras de rodas

CARATINGA- Com o objetivo de arrecadar fundos para reforçar o estoque do banco de cadeiras de rodas, o Rotary Club Caratinga e a Casa da Amizade estão promovendo o Almoço Beneficente, que acontecerá no dia 10 de abril, entre 12h às 14h.

Segundo o presidente Vinícius Ângelo, o clube de serviço atua em um papel muito importante, junto a famílias que necessitam de algum equipamento para tratamento e não têm condições de arcar. “Nosso banco hoje é coordenado pelo nosso companheiro Marinho. Ele atende não só Caratinga, mas, toda a região contando ainda com cadeiras de banho, muletas, botas ortopédicas, cama hospitalar e outros itens. Hoje em média uma cadeira de rodas simples está no valor de R$ 50, então, são itens com valor alto”.

Atualmente são mais de 150 itens no banco, no entanto, grande parte deles já se encontra em empréstimo e a demanda é crescente, como explica. “Para atender essa procura, buscamos arrecadar os fundos para adquirir mais itens. Lembrando que a pessoa que se interessar pode procurar o Centro Automotivo Magalhães, em frente à Rodoviária Nova, faz o cadastro e nós mantemos esse controle durante o tempo. Assim que a pessoa não usa mais, ela devolve esse item, às vezes precisa de alguma reforma, nós fazemos e emprestamos para outra pessoa que procurar”.

Almoço Beneficente

O almoço acontecerá na sede do Rotary Club Caratinga e Casa da Amizade, situada à Rua Princesa Isabel, 421. Vinícius destaca o que está previsto no evento. “Quero convidar a comunidade de Caratinga a nos apoiar. O valor do ingresso é R$ 30, vamos oferecer um cardápio com arroz, farofa, creme de milho, salada e pernil. Nossa cozinheira é a Marilene, sem palavras, a comida é excelente. Música ao vivo com Dedéu, agradeço o apoio dele. Vamos vender bebidas, à parte. E caso a pessoa não queira participar do evento, não precisa trazer vasilha. É só comparecer até nossa sede, vamos oferecer uma marmita de isopor e ela leva pra casa. Lembrando que o valor do ingresso é para uma pessoa”.

Os ingressos estão disponíveis com Afrânio, na Coimbra Motos, situada à Avenida Catarina Cimini, centro em frente ao Supermercado do Irmão. “Como será o primeiro evento pós-pandemia presencial, temos um número limitado de pessoas, então, aquele que tiver interesse pode fazer contato e adquirir”, finaliza.